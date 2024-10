Tra Ed Wood e la nuova animazione. Ecco il Frame24 Future Film Festival

Lo scorso maggio il Future Film Festival, kermesse nata nel 1999, ha scelto di aggiungere una piccola appendice al suo nome, per segnare un nuovo corso. E così dal 6 al 10 novembre negli spazi di Dumbo arriva Frame24 Future Film Fest, sempre sotto la direzione di Giulietta Fara, manifestazione che amplifica le sue diramazioni nei workshop, nei laboratori, nelle esperienze, dando vita a un vero e proprio villaggio del cinema d’animazione, con spazi dedicati e una vera e propria sala cinematografica con sistema silent. Novità di quest’anno, un’area food truck all’ingresso ma anche il ’Bar delle professioni’ all’interno e la mostra ’Ad occhi aperti’ con il live painting di Martina Sarritzu, disegnatrice che differenzia la sua arte tra il filone tragicomico e quello grottesco. La 24esima edizione indagherà sui molteplici aspetti del concetto di "pessimo, brutto, diverso, mostruoso" e lo farà partendo dall’anniversario dei 30 anni dall’uscita in sala del film ’Ed Wood’ di Tim Burton, storia del cineasta passato alle cronache come il peggior regista di sempre. Proprio a Ed Wood il 24Frame dedicherà una retrospettiva, passando in rassegna i film più emblematici della sua carriera. In occasione dei 100 anni dalla nascita della radio in inoltre, sarà presentato in anteprima assoluta italiana, l’episodio pilota della serie d’animazione Guglielmo l’Inventore, diretta da Danilo Caracciolo.

Ma ecco i film in concorso: si parte con l’affascinante The Peasants, secondo lungometraggio di DK Welchman e Hugh Welchman, coppia di registi del film d’animazione candidato all’Oscar Loving Vincent, che hanno utilizzato luoghi e attori reali, per poi far dipingere a mano ogni singola immagine da artisti provenienti da Polonia, Lituania, Serbia e Ucraina: film che parla anche dell’animazione oggi, alla riscoperta di tecniche storiche aiutate dalle nuove tecnologie. Sultana’s Dream di Isabel Herguera è un film d’animazione che fotografa la condizione femminile di ieri e di oggi, ’The Siren’ di Sepideh Farsi getta uno sguardo sull’assedio iracheno di Abadan, capitale dell’industria petrolifera iraniana nel 1980, con protagoniste donne e outsider sociali. Queen of the Deuce di Valerie Kontakos (Grecia, Canada, Svizzera, USA, 2022), sfrutta le tecniche d’animazione per raccontare la vita di Chelly Wilson, che dopo essere emigrata a New York nel 1939, divenne infine un’importante imprenditrice della pornografia negli anni ‘60 e ‘70.

Benedetta Cucci