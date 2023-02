Tra fumetti e videogiochi, arrivano i big

Videogiochi, fumetti, cosplayer, fantascienza, modellismo, mattoncini per le costruzioni, giochi da tavolo, tecnologia di ieri e di oggi: c’è ancora questa domenica a disposizione per liberare il nerd che è in voi. In Fiera prosegue l’affollatissimo ’Nerd Show’ che con oltre 35mila metri permette di passare da un universo all’altro, da Ster Trek a KPop. Per non parlare della artist alley con oltre 120 autori e di un sala giochi veramente da... sballo. Sul fronte degli ospiti, dopo lo youtuber Adrian Fartade e l’inconfondibile Giovanni Muciaccia, alle 16 è attesa una delle star del giorno: l’attore e scrittore Salvatore Esposito, nella foto, (il notissimo Genny Savastano di Gomorra). Non mancherà la regina delle sigle dei cartoni animali: Cristina D’Avena, pronta ad intornare i suoi successi per i tanti fan.