Tra gli adolescenti spopolano i ‘maranza’

Da vari mesi, in Italia, ha iniziato a spopolare la moda dei ‘Maranza’. Si dice che siano i nuovi tamarri, anche detti maragli, e a oggi si sono diffusi quasi ovunque. Vi spieghiamo noi di che cosa si tratta.

Chi sono i Maranza. Beh, i maranza sono adolescenti che si muovono in gruppo importunando persone e forze dell’ordine. Spesso creando anche disordini in luoghi pubblici come centri commerciali. È, inoltre, un fenomeno sociale iniziato sulle piattaforme di TikTok e Instagram, che si sta diffondendo in tutto il paese, anche tra i più giovani.

Come si riconoscono. Solitamente hanno uno stile appariscente e abbastanza riconoscibile per abiti e tute di solito di colori accesi, bandane, marsupi e borselli a tracolla, collane e orologi vistosi, scarpe Tn oppure Air force e smanicato nero. I maranza si distinguono dagli altri poiché portano quasi sempre con loro una cassa per ascoltare musica e per il loro iconico ballo, lo ‘sturdy’. Inoltre sono differenti da altri gruppi del passato, quali paninari e maragli.

Da cosa deriva la parola Maranza. La parola maranza deriva dallo slang milanese ed è un termine gergale che mira a definire un individuo con precisi gusti nel vestirsi, locali da frequentare, forme di espressione, interessi e ballo; ha lo stesso significato della parola coatto, truzzo, tamarro e zarro.

Bene. Ora, per approfondire il modo in cui vengono visti i Maranza dall’opinione altrui, abbiamo deciso di inoltrare un modulo Google nel nostro istituto riguardo l’argomento.

Oltre il 78% dei rispondenti ha risposto che si trovava nella fascia d’età tra gli undici e i diciannove anni. L’84,1 per cento degli utenti dice di non far parte dei maranza, invece il 14,4 per cento conferma di farne parte. La maggior parte delle persone che ha aderito all’indagine hanno risposto che non teme i maranza. Il 12,9 per cento, ha affermato di aver paura perché in gruppo possono diventare pericolosi e si può rischiare di essere aggrediti. Il 18,9 per cento, inoltre, ha confermato di essere stato aggredito o infastidito dai maranza.

L’80,3% di chi ha compilato il modulo conosce dei maranza, invece il 19,7 per cento non ha dei contatti con essi. Il 34,8% approva i maranza, invece il 65,2 per cento non li approva.

Il motivo per cui la maggior parte delle persone non li approva è perché teme che si possano creare situazioni pericolose o creare problemi tra i ragazzi non rispettano le regole e si sentono grandi facendo stupidaggini.

Classe 2C: Hoxha, Sebastiano, Balista, Antonioli, Finelli. 2E Orefice, Adam, Passini. Prof. Bonadei e Semeghini.