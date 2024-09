Tra gli alberi di Villa Serena spunta una casetta-biblioteca

Fra gli alberi del parco di Villa Serena, sede del Centro sociale ‘Malpensa’ (via Jussi 33), è arrivata l’’Isba’, una ‘casetta dei boschi’ adibita a biblioteca esterna (oltre a quella all’interno del centro), inaugurata domenica scorsa alla presenza di Marina Malpensa, assessore al Welfare del Comune.

"L’idea di creare una biblioteca esterna, in parte dedicata ai bambini, mi frullava in testa da tempo -, racconta Franco Spinelli, maestro di disegno e pittura che da molti anni tiene i corsi al Centro. "Una volta progettata e approvata dal Consiglio direttivo, l’Isba ha potuto essere realizzata con l’aiuto di molti volontari, come Paolo Santucci’ (che al centro tiene il corso di creta). L’Isba è una struttura in legno, decorata con pitture e sculture di personaggi, con alloggiamenti per i libri, che possono essere liberamente prelevati da adulti e bambini e, una volta letti, riposizionati all’interno".

Con l’occasione, Spinelli ha scritto anche ‘L’isba e l’elefante’, una fiaba che racconta la storia di come questa casetta, abitata dagli gnomi, sia arrivata fin qui, con le sue lunghe gambe da airone.

"L’angolo dell’Isba può anche diventare uno spazio dedicato ai bambini, con la lettura di fiabe", propone Spinelli.

"Villa Serena è nata nel 1920 – ha detto Luigi Dovesi, presidente del centro Malpensa – fra questi alberi secolari si sono incontrate molte generazioni e oggi l’esperienza dei più anziani e dei nostri volontari viene trasmessa ai più giovani per aiutare a creare un mondo migliore. Questa non è solo una biblioteca esterna ma un angolo di creatività e di riflessione".

Paola Giovannini