Tra Green Deal e proteste. Le sfide dell’agricoltura

La sicurezza alimentare dell’Italia, le proteste degli agricoltori in giro per l’Europa (Bologna compresa), l’atteggiamento poco accomodante della Commissione Europea verso uno dei settori strategici dell’economia continentale, le ricadute del Green Deal sul comparto: sono stati alcuni degli argomenti della serata al Circolo della Caccia che ha visto come protagonista l’europarlamentare del Pd, e già ministro dell’Agricoltura, Paolo De Castro.

Nelle sale del circolo di via Castiglione, di fronte a decine di soci presenti per l’occasione, De Castro ha affrontato i temi principali che riguardano il comparto agricolo in Italia e nel resto d’Europa. Soprattutto l’atteggiamento di sfiducia, se non di totale ostilità, che la categoria ha nei confronti di Burxelles e che affonda le radici nelle scelte che i vertici Ue hanno adottato negli ultimi anni. E che hanno provocato le decine di manifestazioni delle scorse settimane in ogni parte del continente. In particolare, ha spiegato De Castro, gli agricoltori contestano le norme troppo stringenti e ambiziose imposte dall’Ue per la riduzione di emissioni da parte del mondo agricolo e, nei paesi dell’Est, la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli con l’Ucraina.