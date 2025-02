Tra i riconoscimenti, il Rotary sceglie il coraggio dell’installazione di Daniela Comani

Sono stati 7 i premi assegnati nel corso di Arte Fiera. Il Premio Bper è stato assegnato a Sabrina Mezzaqui (Galleria Massimo Minini) con l’opera Lettere. Una menzione speciale anche per Arianna Zama (Fuocherello), con le opere ’Rosa, come le gengive dei leopardi’ e ’Pastorello non ti scordar di me’.

Il Premio Marval Collection assegnato a Sang Woo Kim (Herald St), con l’opera The corner 015, e Wenhui Hao (L.U.P.O. – Lorenzelli Projects), con l’opera Blue Butterfly Passage. Il Premio Collezione Righi è andato ad Andrea Romano (Federica Schiavo Gallery) con le opere Anteo, The Art of Self-Denial, e Te Rerioa, Fake Flock Two.

Il Premio Officina Arte Ducati a Marinella Senatore (Galleria Mazzoleni) per There is so much we can learn from the sun. Il Premio Osvaldo Licini by Fainplast individua uno dei suoi cinque finalisti Sebastiano Impellizzeri (Société Interludio).

Il Premio Rotary è stato assegnato alla Galleria Studio G7 per l’installazione di Daniela Comani Perturbazione #2, "che si concentra sul rapporto tra meteorologia e cambiamenti climatici presentando l’auto della madre distrutta da un albero". Il Premio Rotaract e Premio Andrea Sapone sono stati assegnati a Juri Bizzotto (Galleria Astuni Public Studio). The Collectors.Chain Prize by Art Defender è stato assegnato a Leila Erdman – Tabakashvili (A Pick Gallery), con le opere Stability.jpg, ...and I run from you to you.jpg, The wind, the wind.jpg.