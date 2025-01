RIFIUTI

Nella raccolta differenziata Bologna guarda tutti dall’alto in basso: nel 2023 è stato toccato il 72,9%, quasi dieci punti in più rispetto all’anno precedente. Tra il lusco e il rusco siamo in testa.

ISTAT

In un trentennio, il numero dei giovani residenti nella nostra città è cresciuto del 13,2%, soprattutto la fascia under 14. Il dato nazionale è - 24,5. Cinni forever.

ANIMALI

A Ozzano il Comune ha introdotto una sanzione di mille euro per chi, senza validi motivi, abbandona il cane o il gatto. Qua la zampa, sindaco!