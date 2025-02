Tra la black music di Pelt e le tastiere di Kinsey

Come esplorare le mille facce della black music? A fornircene un’intrigante mappa sonora è Jeremy Pelt, trombettista svettante a livello planetario, domani alla guida del suo quintetto (anche al flicorno) al Camera Jazz & Music Club (ore 22) di vicolo Alemagna per sfogliare ’Tomorrow’s Another Day’, titolo dell’ album cui partecipano stelle nascenti come Misha Mendelenko alla chitarra, Jalen Baker al vibrafono, Leighton Harrell al basso e il giovane fenomeno Jared Spears alla batteria. Nello stesso club sabato tocca agli Amar Cord Swing Italian Band per la voce di Tosca Zampini, con Francesco Giacalone al clarinetto, Tolga During alla chitarra, Matteo Zucconi al basso ed Enrico Rò alla batteria. Tocco frizzante dell’era swing, la scaletta prevede brani di Mina, Carosone, Mancini, Luttazzi e Pink Martini.

Scott Kinsey (nella foto), tastierista improvvisatore e concettualista musicale di livello mondiale, sarà stasera al Bravo Caffe (ore 22) alla guida dell’ All Stars Band: promette un saggio di fusion inventiva cui partecipano il bassista francese Hadrien Feraud, il batterista ungherese Gergo Borlai e l’alto sassofonista Patrick Bartley J. Un quartetto di livello siderale. Imperdibile l’album di Kinsey ’We Speak Luniwaz’. Nello stesso club sabato il cantautore e chitarrista Filippo Tirincanti, compagno d’avventure musicali con Whitney Huston, propone un progetto soul & funk fatto di inediti e cover. Lo supportano Nicola Peruch e Mecco Guidi (tastieristi), Paolo Rubboli (batterista, in tour con Elio e Le Storie Tese). Proseguendo nelle suggestioni, stasera in Cantina Bentivoglio (ore 22) esplode il jazz swingante del quartetto di Guglielmo Pagnozzi; domani schiaffi e carezze in musica distribuiti dal settetto diretto da Michele Corcella (chitarra e composizione). Progetto di suoni che ti scavano dentro, co-firmato Alberto Armaroli.

Gian Aldo Traversi