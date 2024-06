Tra le cordate in campo anche i cinesi

Solo poche settimane fa il destino di Industria italiana autobus sembrava segnato. La cessione al gruppo avellinese Seri Industrials appariva solo questione di giorni. Invece per le pressioni sul ministero delle Imprese da parte di istituzioni e sindacati, è tornata in campo la cordata guidata da Valerio Gruppioni e Maurizio Sirpe, che ha depositato un’offerta vincolante per l’acquisto delle quote in mano a Leonardo e Invitalia E si affaccia nell’operazione un terzo candidato. La conferma è arrivata dall’assessore allo Sviluppo economico dell’Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, che ha lasciato al ministro delle Imprese, Adolfo Urso, l’onere-onore di svelare il nome di questo terzo gruppo interessato all’acquisto dell’ultima fabbrica che in Italia produce autobus. Si parla del colosso cinese Ccig, specializzato in mobilità green, che Urso ha già incontrato a metà maggio per presentare le opportunità di investimento in Italia. Nell’incontro fissato per mercoledì, inizialmente per approfondire la proposta di Seri, se ne saprà di più. Intanto, ieri c’è stato un nuovo sciopero a Bologna. In contemporanea, nel piazzale dell’azienda si tenuta un’assemblea pubblica con gli studenti dei Fridays for future e i ricercatori della campagna italiana per i Climate jobs.

"Industria italiana autobus non deve diventare l’ennesima vittima della speculazione, ma il pilastro del futuro della mobilità pubblica e esempio di come la transizione, se guidata da precise politiche per la giusta transizione, possa e debba essere un grande motore per costruire un lavoro dignitoso e di qualità e non l’ennesima occasione per impoverire e disgregare i lavoratori", ammoniscono i sindacalisti di Fiom-Cgil.