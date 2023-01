Tra lirica e sinfonica, un anno di musica

di Marco Beghelli

Anche per il 2023 il mondo della musica classica si annuncia ricco di appuntamenti, e molti di spicco. L’attesa maggiore, fra curiosità e timore, non è tuttavia rivolta a un evento ma a un luogo: quell’ ‘Opera Nouveau’ ancora in via di allestimento in area fieristica, che per tre anni o più ospiterà gli spettacoli lirici durante i lavori al teatro di piazza Verdi. La sua inaugurazione è fissata per il 19 febbraio con ’Madama Butterfly’. La stagione lirica 2023 si aprirà tuttavia all’adiacente EuropAuditorium già il 28 gennaio, con ’L’Olandese volante’ diretto da Oksana Lyniv, l’opera con cui la direttrice musicale del Comunale ha espugnato il festival wagneriano di Bayreuth. Né meno attesa sarà la controprova sul fronte italiano, con ’I vespri siciliani’ che Lyniv affronterà in aprile. Da seguire con attenzione in maggio ’Le nozze di Figaro’ che il Comunale ha voluto affidare al giovanissimo direttore belga Martijn Dendievel, insieme a due concerti sinfonici, e in giugno ’La forza del destino’ diretta da Asher Fisch. Restando in ambito operistico, ben 4 saranno i titoli proposti dall’Orchestra Senzaspine (una realtà di cui il pubblico bolognese non ha forse ancora percepito appieno l’eccezionale portata artistica e sociale), per festeggiare il decennale di attività: al Duse, come di consueto, con decentramenti a Budrio e a Imola; ma ’Pagliacci’ sarà allestita a settembre sotto un enorme tendone da circo. Nel minuscolo teatro di Villa Aldrovandi Mazzacorati, il Festival TeatrOPERAndo presenterà invece ’La Bohème’ (marzo) ed ’Ernani’ (ottobre).

Per Musica Insieme si tratta di una stagione continuativa 202223 che prosegue nelle sue proposte cameristiche, dove più di un artista è al debutto bolognese. Da evidenziare quelli che meglio rappresentano la novità: l’ingresso di ‘musiche del mondo’ alternate con naturalezza ai classici europei. Ed ecco i programmi del violoncellista Kian Soltani (16 gennaio), del clarinettista Andreas Ottensamer (13 febbraio), del pianista Saleem Ashkar (27 marzo), della trombettista Tine Thing Helseth (21 maggio). Bologna Festival annuncerà la stagione 2023 il mese prossimo. L’inaugurazione è ad aprile e viene confermata i tre cartelloni tradizionali (Grandi interpreti, Talenti, il Nuovo l’Antico), con i succulenti ritorni di Jordi Savall come direttore e dell’inossidabile Martha Argerich al pianoforte. L’Accademia Filarmonica, accanto all’attività cameristica, conferma l’impegno dell’Orchestra Mozart nell’integrale sinfonica beethoveniana affidata al suo direttore musicale Daniele Gatti: due concerti ravvicinati in settembre per Quarta e Quinta, più Seconda e Sesta Sinfonia. Ancora Beethoven nel concerto che l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale propone col suo direttore musicale Roberto Abbado, eseguendo le musiche di scena per la tragedia ’Egmont’ di Goethe (17 aprile). Infine la Cappella Musicale di Santa Maria dei Servi riprenderà in autunno, dopo tanti anni di assenza, quella ’Grande Messa’ di Bach che fu in passato un suo cavallo di battaglia. Ulteriori proposte da Conoscere la musica, Inedita per la Cultura, Messa in Musica, Organi antichi, Cenobio di San Vittore, i Musei della Musica e di San Colombano. Un cartellonee più ricco di quanto il cittadino bolognese medio sappia rendersi conto.