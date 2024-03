"Tra l’opera e il musical non c’è differenza"

Nell’inedita accoppiata fra un’opera in inglese del Seicento (’Didone ed Enea’ di Henry Purcell su testo di Nahum Tate) e un balletto con canto in tedesco del Novecento (’I sette peccati capitali dei piccoli borghesi’ di Kurt Weill su testo di Bertolt Brecht), in scena al Comunale Nouveau da oggi al 21 marzo, spicca fra gli interpreti il nome di Danielle de Niese, soprano di origini cingalesi, nata a Melbourne, cresciuta a Los Angeles, accasatasi in Inghilterra: una biografia spalmata su quattro continenti e una carriera di portata internazionale.

"In effetti – ci dice – mi sento cittadina del mondo, con alcuni legami ovviamente più profondi. Ma avendo studiato le lingue, anche in Italia, a Parigi, a Vienna o Amsterdam mi sento presto a casa. Ho conosciuto Bologna da giovane, di passaggio, quando studiavo l’italiano a Siena; ed ora è un’esperienza bellissima lavorare per la prima volta in questa città storica e con colleghi con cui mi sono trovata benissimo. In particolare il regista Daniele Abbado, col quale si è instaurato da subito un rapporto speciale, come se ci fossimo sempre conosciuti: spiriti affini intrecciatisi nello scoprire insieme due testi che non potrebbero essere più diversi, l’uno così classicamente sottile e musicalmente spoglio, l’altro multicolore e pervaso d’ironia sull’orlo del cabaret. È per me un grande onore dare corpo alle idee di Daniele: mi sento più un’attrice che una cantante, e non mi tiro mai indietro alle richieste di un regista. L’opera non è solo parola e voce: deve essere soprattutto teatro".

Sono testi lontani anche sul piano vocale?

"Lontanissimi! Ma entrambi adatti alla mia voce di oggi. Se fosse rimasta leggera leggera, com’era in origine (a 19 anni cantavo già al Metropolitan), avrei potuto affrontare solo il Barocco e Mozart; ma intorno al 2009 l’ho sentita crescere e cambiare di colore, cosa che mi ha consentito di spostarmi su altri repertori, verso l’Ottocento e anche il Novecento avanguardistico. L’importante, con quest’ultimo, è far sembrare tutto sempre naturale, nelle inflessioni della parola, nella sua integrazione col ritmo, dimenticando – e facendo dimenticare all’ascoltatore – gli ardui intervalli melodici, e avendo come mira solo la ‘intenzione ultima’ della frase, la sua espressività globale".

E poi l’esperienza del musical.

"Ho partecipato alla prima mondiale di vari lavori. La storia dirà se è questa l’opera del 21° secolo; a me poco importa: l’opera ha avuto una tale vitalità in 400 anni da potersi accontentare del suo passato. M’interessa più contribuire a diffondere oggi quel passato, con tutti i mezzi di cui dispongo, anche favorendo il fenomeno della trasmigrazione di pubblico da un genere all’altro, quando i miei fan operistici vengono a vedermi per curiosità nel musical e viceversa. Spesso i muri divisori s’innalzano perché si ignora la realtà: quante persone che ho trascinato all’opera per la prima volta hanno poi commentato: ‘Ma non è come la immaginavo..!’".