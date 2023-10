"Tra lupi e violini nasce la musica"

Erano gli anni fra 1973 e il 1979 e Stefano Cammelli (foto sopra) – storico contemporaneista e musicologo – munito di registratore, girava fra campagna e monti, scoprendo e schedando innumerevoli brani musicali, riorganizzando gruppi andati dispersi e orchestrine popolari che avevano cessato l’attività. Un percorso che proseguì con la pubblicazione di dischi, spettacoli e la riscoperta di interpreti come Melchiade Benni. Un mondo che si trova ne Il bosco magico. Alla ricerca della musica e della cultura tradizionale del Bolognese (Pendragon), in cui Cammelli ricorda anche il rapporto con Roberto Leydi e Francesco Guccini. In fondo, una raccolta di musiche e testi di balli. Un viaggio nel tempo e nella società che l’autore presenta domani alle 18.30 all’Ambasciatori, con Jadranca Bentini, Vio Cavrini e interventi musicali di E bene venga maggio.

Ci racconta di quella ricerca?

"Ero un ragazzo, Bologna mi affascinava, c’era una dolcezza e un’ironia nel mondo popolare che potevi cogliere ovunque. Da cosa veniva? Come si poteva essere comunisti e fedeli della Madona di San Luca? Cominciai dalle osterie, poi scoprii i grandi cori di pianura, infine il mondo dei suonatori dell’Appennino. Mi innamorai di questa cultura contadina di cui vedevo limiti ma che mi sembrava autentica. E che è diventata un grande amore".

Quali sono le scoperte più singolari o preziose da lei fatte?

"Scoprii il mondo delle nebbie e delle marcite di pianura. Il fascino dei pioppi all’alba, lo spettacolare alternarsi di aree coltivate e di boschi dell’Appennino. E infine la magia delle storie e la notte nel bosco. Questo convivere di lupi e violini. E i suonatori… che attraversavano questo mondo e ne erano affascinati e intimoriti".

Quando si parla di musica e cultura tradizionale del Bolognese cosa intendiamo?

"Credo che le scoperte che io feci abbiano dato vita a un mito, quello dei balli montanari, come il Saltarello, il Ruggero, il Trescone. Ma le musiche sono niente senza questo insieme di detti, memorie, che ruotano intorno al bosco e alla sua sacralità".

Nel libro si parla proprio della danza notturna nei boschi.

"Erano leggende, storie che le persone si raccontavano quasi sottovoce, temendo di sembrare ‘ignoranti’. Nessuno aveva veduto, ma tutti lo credevano possibile. La luce della luna, le radure… si diceva che fossero il luogo dove ragazze belle e coperte di veli danzavano, intorno agli alberi. Chi me lo raccontava non aveva idea di quanto queste storie rimandassero alla grande stagione del poema epico e cavalleresco, all’Ariosto. Nessuno intuiva che si trattava di una cultura complessa, che affondava le radici nei culti italici del mondo appenninico preromano".

Quali sono le differenze fra la Bassa, con i suoi cori monumentali, e l’Appennino?

"La modernità della Bassa, la sua voglia di un mondo migliore. La capacità di credere che stando insieme si può voltare pagina e costruire una società più giusta. In montagna, il rapporto con le fonti, i santuari mariani, le querce. Un dialogo ancora vivo – negli anni ’70 – tra uomini e natura. Nonostante l’emigrazione, la povertà".

Quanto rischia di scomparire questo patrimonio?

"La tradizione popolare non scompare mai, cambia continuamente. Quello che, come studiosi, dobbiamo fare è raccogliere le tracce di questi cambiamenti e conservarle. Purtroppo questa consapevolezza è mancata a livello politico nella nostra regione. L’atteggiamento di amministratori e governo locale è quello di chi crede che tutte queste cose vecchie debbano scomparire. Sono stati persi decenni preziosi, ma chi ha raccolto queste testimonianze c’è ancora o ha lasciato ad altri le proprie collezioni. Volendo si potrebbe fare ancora molto".

Letizia Gamberini