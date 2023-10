"Tra magistrati e avvocati più collaborazione"

"Dobbiamo coltivare la risorsa della collaborazione. Le istituzioni a grande valore aggiunto, come gli uffici giudiziari, vivono della collaborazione che si può avere all’interno di una comunità, e noi siamo una comunità di professionisti: magistrati, avvocati, personale amministrativo, che devono interagire fra di loro. Questo vuol dire che innovazioni, tempi del processo, analisi dei carichi pendenti, devono essere costantemente tenuti presenti da noi per fare dei miglioramenti dove è possibile". Lo ha detto il nuovo presidente del tribunale, Pasquale Liccardo (foto), insediatosi ieri mattina. Liccardo, 66 anni, sostituisce Francesco Caruso, in pensione dall’aprile 2022. Liccardo ha poi sottolineato che "il tempo del processo è una risorsa, nessuno di noi chiederebbe al chirurgo di lavorare di fretta mentre sta operando. I tempi della decisione sono incomprimibili". Per quanto riguarda invece le carenze di personale, soprattutto amministrativo, "Bologna ha una situazione più o meno uguale agli altri uffici giudiziari. L’idea di fondo è che se noi introduciamo le tecnologie digitali possiamo usufruire delle intelligenze e conoscenze del personale amministrativo in maniera più apicale, per portarlo vicino al processo. Le battaglie si vincono con la fanteria, non con i colpi di cannone".