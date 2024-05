Tra Milano e Roma alla Spazia. Tutte le mostre di primavera

La primavera ha portato a Bologna una serie di inaugurazioni di mostre da non perdere. Galleria Spazia propone un viaggio nella stagione artistica sviluppatasi tra la fine degli anni ‘50 e la metà degli anni ‘60 tra Milano e Roma. La collettiva intitolata Mi-Ro – in via dell’Inferno 5 – propone una ricca selezione di opere, realizzate da alcuni tra i più grandi maestri dell’arte contemporanea. Tra i tanti, Vincenzo Agnetti, Gianni Colombo, Dadamaino, Lucio Del Pezzo, Luigi Mainolfi, Fausto Melotti e Luigi Ontani. La mostra ha lo scopo di mettere in luce le differenze tra una ricerca volta a negare la pittura (tipica degli artisti milanesi di allora) e un ritorno alla pittura più calda e passionale tipica, invece, dei colleghi romani.

Novità in corso anche alla galleria Forni (via Farini 26/f). I protagonisti della tripla personale sono Giorgio Tonelli, Enrico Lombardi e Stefano Gattelli, pittori uniti sia da una grande passione per la pittura, sia da una sincera e duratura amicizia. Pur di generazioni diverse, i tre artisti possono essere ricondotti alla cosiddetta ‘Nuova Figurazione Italiana’, nonostante si autodefiniscano ‘Inattuali’ nel rapporto con il sistema dell’arte (fatto di critica, mercato ed estetica dell’immagine). Anche alla galleria de’ Foscherari si tratta di un viaggio, seppur metaforico, nel mondo della pittrice-archivista Maria Morganti. Generare l’archivio – questo il titolo della personale dedicata all’artista milanese classe ’65 – è appena stata inaugurata in via Castiglione 2/b. In esposizione una selezione di lavori pittorici, installativi e documentari, in certi casi realizzati per l’occasione. Nel testo critico, il curatore Enrico Camprini scrive: "Questa mostra intende sottolineare una serie di elementi salienti della ricerca di Morganti e del concetto di archivio da lei elaborato, dove le opere nella loro singolarità coabitano uno spazio ideale in cui tutto è interconnesso e interdipendente. La vocazione archivistica dell’artista, concretizzata nell’atto del dipingere, diviene il comune denominatore che regola il suo mondo, il suo linguaggio, il suo modo di vivere: quadro come archivio, archivio come opera".

Manuela Valentini