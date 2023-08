Tra milonghe ’illegali’ e selfie al tramonto L’ultimo weekend d’estate ’a passo lento’

di Benedetta Cucci

Bologna magica. Per ciò che si può incontrare all’improvviso, nascosto in un giardino, abbracciato da un portico, serbato dal silenzio delle sue vie che in questo weekend raggiungono il culmine della spettralità, quella fascinosa però, che i veri bolognesi sanno apprezzare. Ed è magico questo vuoto che avvolge anche le strade verso l’Appennino, rendendo le piccole fughe, le ’gitarelle’ fuori porta, mai così rilassanti, di rigore. E’ una città metropolitana a ’passo lento’ se non lentissimo, quella che come un privilegio si apre in questo weekend. Già dalla prossima settimana tante cose riprenderanno il loro corso, molte serrande si alzeranno, tanti parcheggi si riempiranno. Ma chi può ne approfitti. Faccia un giro nel centro e incontrerà probabilmente una ’milonga illegal’ che viaggia sulle scarpine così a loro agio mentre strisciano sul pavimento in grisaglia davanti a una chiesa: è stata questa la visione, per i viandanti, proprio venerdì sera, annunciata da una musica da tango e poi confermata da quelle coppie che si muovevano gentilmente davanti alla Chiesa dei Servi, scenografia unica. Pare che gli ’adepti’ delle milonghe ufficiali, l’estate si diano appuntamento via chat privatissima in location splendide della città. Ufficialissimo, finalmente, è invece il giardino di via della Braina dove il ristorante Scaccomatto, dopo complessi lavori negli Orti al civico 7, ha riaperto il 10 agosto, ampliando le sale interne che mantengono l’antico splendore e che rappresentano l’addio allo storico locale di via Broccaindosso. Lucine, tovaglie bianche, alberi di fichi a fare da cornice, ecco la sala da pranzo dell’estate, da scoprire con piatti curatissimi. Da quest’anno a disposizione una carta dei vini dalla quale scegliere liberamente tra calici, bottiglie o cocktail. C’è poi un rituale altamente suggestivo, in questi giorni d’agosto, da fare senza bisogno di prenotare: è lo sguardo sul tramonto dal ponte Matteotti, che tanti turisti si fermano a guardare, facendosi selfie, visto che si tratta di uno dei pochi punti sopraelevati con orizzonte infinito di Bologna.

Chi rimane in città dove va a bere una cosa dopo il lavoro? La piazza più animata in assoluto è Aldrovandi, con bar e chioschi aperti. Ma quando arriva la domenica ’bighellona’ che si fa? E’ ora di uscire verso la parte metropolitana e dedicarsi a cose trascurate durante l’anno. Oggi, ad esempio, ben tre paesi ospitano mercatini vintage e dell’usato. ’Incanti e mercanti’ in centro e via Verdi invade Budrio dalle 6 alle 13 con antiquariato, vintage, modernariato, riuso, hobbies e creatività. A Vergato ’Mercatino delle Cose Antiche, del Modernariato e del Riuso’ in centro storico, via Don Giorgio Pederzini, dalle 9 alle 18. Per chi vuole salire di altitudine e gustare una primizia della natura, la destinazione è Lizzano in Belvedere. Oggi, in occasione della Festa del mirtillo che si tiene domani e martedì, l’Ente Parchi invita a una facile escursione nelle vaste brughiere a mirtillo del Corno alle Scale, per osservare all’opera i raccoglitori e gustare l’oro viola del Parco. Ritrovo alle 9,30 in località Cavone (informazioni 34916557171).