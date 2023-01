Tra proteste e clacson si attraversa la città in trentacinque minuti

Dalla Bolognina, partendo da via Ferrarese per andare in via Toscana, passando per i viali o scegliendo un itinerario secondario, passando per le vie interne, si impiegano, in macchina, circa quindici minuti. E il navigatore satellitare, che calcola il percorso più rapido in base al traffico e al luogo di destinazione, lo conferma. Ma il dispositivo non sa che, prima o poi, in buona parte delle strade sotto le Due Torri, i cittadini bolognesi dovranno viaggiare a una velocità massima di trenta chilometri orari. E, di conseguenza, il tempo di arrivo aumenterà di quasi il doppio. È ciò che abbiamo verificato partendo con l’auto da via Ferrarese, arrivando fino all’ingresso di Villa Mazzacorati, in via Toscana, impiegando trentacinque minuti di viaggio, non superando mai i trenta.

Passare per via Stalingrado e viale Aldo Moro, incrociando via del Lavoro e via Massarenti, non è stato affatto semplice: i suoni di clacson e il nervosismo degli altri conducenti non tardano ad arrivare. Già dall’inizio del percorso, in via Casoni, un automobilista, tra urla e clacson, ha attivato addirittura gli abbaglianti. Una sfilza di macchine, poi, una volta superato il Ponte di via Libia ed esserci immessi in via Massarenti, ha deciso di sorpassarci, suonando il clacson e azzardando passaggi pericolosi.

Il problema principale della velocità ai trenta non è solo il tempo impiegato per gli spostamenti, ma il dissenso generale degli automobilisti e le loro reazioni. Come quella di un conducente in via Masi, che superando il nostro mezzo a un semaforo arancione, ha deciso comunque di passare con il rosso, mettendo in pericolo non solo se stesso, ma anche i pedoni e gli altri automobilisti.

Anche alcuni mezzi pubblici, in determinati tratti, viaggiano a una velocità maggiore rispetto ai 30 kmh. In via Murri, infatti, un autobus di linea, dopo aver suonato, ha tenuto gli abbaglianti accesi, non riuscendo però a effettuare un sorpasso a causa delle sue dimensioni. Nelle strade principali e più trafficate, questo tipo di reazione è abbastanza prevedibile, perché la velocità sostenuta, a volte, supera quella dei cinquanta. Ma anche nelle vie secondarie, come in via Caduti della via Fani e in via Pelagio Palagi, la situazione non è cambiata di molto.

In via Caduti della via Fani, infatti, che è una strada a senso unico, gli automobilisti hanno suonato il clacson più volte, lamentandosi della lentezza e del traffico creato. Trentacinque minuti di tensione e nervosismo dettati non solo dalla perplessità e dalla rabbia degli altri conducenti, ma anche dalla quantità di semafori incontrati nel tragitto. Proseguendo alla velocità dei trenta, infatti, sono stati molti i semafori rossi che hanno rallentato il viaggio, aumentando il tempo di arrivo. In più, sostenendo questo andamento ridotto, è indispensabile accelerare in prossimità dei semafori, per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli. Una scelta, quella della giunta, con la quale i bolognesi dovranno imparare a convivere.

