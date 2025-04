Tra Rifiutologo e fuorilegge del pattume

Il Rifiutologo di Hera tutto sommato il proprio mestiere lo fa decentemente. Riassumiamo. Il Rifiutologo è uno strumento digitale che aiuta a fare la raccolta differenziata, una scelta che in Emilia-Romagna sta dando buoni risultati. È disponibile in versione web e come app per iOS e Android. Fornisce informazioni, indica il tipo di raccolta differenziata per ogni comune, strada e numero civico e permette anche di segnalare rifiuti abbandonati, cassonetti danneggiati o troppo pieni. Forse non sempre funziona, ma è un servizio tutto sommato utile. Se è vero però che i tempi di intervento sono eccessivi Hera deve rettificare il tiro. Non deve essere così difficile. Il problema difficile da risolvere sono i maleducati del pattume che per pigrizia, superficialità o menefreghismo abbandonano i rifiuti in modo irregolare. E lo fanno, naturalmente, nei luoghi meno in vista, che quindi dovrebbero essere i più controllati. E se è vero che ci sono cassonetti che si aprono liberamente, anche qui è necessario intervenire. Che fare contro i maleducati? Non c’è altra ricetta che intensificare i controlli ed applicare sanzioni severe contro i fuorilegge del rusco.

