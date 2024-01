Tra scienza, spiritismo e magnetismo medico. La storia di Anna Bonazinga e Pietro D’Amico

Una delle storie più curiose a cavallo tra scienza e spiritismo è quella di Anna Bonazinga e di suo marito, Pietro D’Amico, vissuti tra XIX e XX secolo e sepolti nel cimitero monumentale della Certosa di Bologna. I due bolognesi animarono per circa quarant’anni un “gabinetto” di consultazioni “medico-magnetiche” che divenne famoso in tutto il Paese. La Bonazinga (nata nel 1830 e morta nel 1906) è considerata tra le più grandi sensitive del periodo, mentre D’Amico fu un celebre teorico e cultore del mesmerismo, terapia di malattie o disfunzioni basata sull’applicazione delle teorie di Franz Anton Mesmer, medico tedesco del Settecento. Teorie che, è bene specificarlo, non avevano alcuna validazione scientifica.

La storia di questi bizzarri professionisti viene raccontata nella puntata de ’il Resto di Bologna’ di oggi, il podcast gratuito della nostra redazione attraverso il quale potete venire a conoscenza di fatti curiosi e di personaggi della Bologna di oggi e di ieri.

Periodicamente, in via Solferino, al civico 15, D’Amico e la Bonazinga tenevano delle partecipatissime serate ‘magnetiche’: dopo abbondanti libagioni e balli, la ‘sonnambula sensitiva’ si esibiva nelle sue trance.

Non mancarono critiche argomentate a questa coppia ‘soprannaturale’, che però ebbe un grande successo anche grazie alla pubblicità che appariva su varie pubblicazioni. Scomparsa il 31 ottobre 1906, Anna Bonazinga D’Amico è l’unica bolognese presente nel cimitero della Certosa con due monumenti. In particolare, la memoria collocata nel Chiostro VIII è opera di Pasquale Rizzoli, presenta una curiosità: le orbite di Anna sono vuote, testimonianza della sua capacità di guardare oltre il mondo dei vivi.

a. bo.