Tra teatro e illusione con gli ’Incanti’ di Rezzolini

È un viaggio tra teatro e illusionismo che mette insieme drammaturgia e magia. È Incanti, spettacolo proposto da sei tra i più giovani e premiati illusionisti italiani, in scena per la prima volta al Teatro Celebrazioni domani alle 21, con repliche sabato (alle 16 e alle 21) e domenica 13 aprile (alle 18). Scritto e diretto dal campione italiano di mentalismo Andrea Rizzolini e prodotto da Officine dell’Incanto, lo show riunisce sei personalità artistiche che si distinguono per abilità differenti.

Accanto a Rizzolini – con la dote di indovinare i sogni dello spettatore con una manciata di indizi e che fa anche da narratore dello spettacolo – si alternano sul palcoscenico Dario Adiletta, uno sciamano capace di dominare l’acqua; Piero Venesia, il personaggio “fantozziano” perseguitato da una nuvola; Francesco Della Bona con la sua capacità di controllare il tempo, Niccolò Fontana che regala la vita a un automa apparentemente inerte, e infine Filiberto Selvi che rivisita la storia di Re Mida, interpretando un romantico violinista di strada che cerca di vivere della sua musica.

Dopo il successo della scorsa stagione, lo show di quest’anno è una versione 2.0 che prevede nuovi numeri e testi, inedite illusioni, una maggiore interazione con il pubblico e una scenografia ’magica’ disegnata da Laura Benzi. Federico Venturini firma le musiche originali, mentre il disegno luci è a cura di Andrea Rizzolini e Riccardo Galimberti.