Tra ville e castelli, i tesori dove scoprire ’l’otium’

Al via ’O dulce otium... Castelli e ville della campagna bolognese’, quarta edizione della rassegna di conferenze e visite guidate gratuite. Quattro date, da oggi al 20 maggio, seguite da altrettante viste, alla scoperta di storia, arte e funzione sociale delle ville a Bologna e nel territorio, dal XV al XIX secolo. L’iniziativa, promossa da Fondazione Federico Zeri e Associazione Amici di Federico Zeri con il sostegno della Fondazione Carisbo, è pensata per percorsi tematici che valorizzano inediti legami tra pittura, scultura, arti decorative, architettura.

Le conferenze del programma, curato da Pascale Guidotti Magnani del Dipartimento di Architettura dell’Unibo e da Elisabetta Sambo (Fondazione Zeri), si tengono alle 17,30 nella sede della Fondazione Zeri (piazzetta Giorgio Morandi 2). Gli incontri, tenuti da uno storico dell’arte dell’Alma Mater, sono preparatorio a una delle visite guidate (max 60 persone) che si prenotano sul posto il giorno stesso della conferenza.

Dunque oggi Luca Annibali parlerà di ’Utilità e consolatione il gentiluomo caverà dalle case di villa’, incontro preparatorio alla visita al Castello di Bentivoglio e Palazzo Rosso (Bentivoglio) di venerdì 9 maggio alle 15.

Poi martedì 6 maggio, Virna Ravaglia introduce ’Dentro lo scrigno. Decorazioni nelle ville bolognesi dall’età dei Bentivoglio alla Controriforma’. All’incontro seguirà, alle 17 di sabato 10 maggio, la visita a Villa Guastavillani. ’Meraviglioso, uniforme concerto’: pittori di quadratura per le ville del contado bolognese, è il terzo appuntamento, in calendario il 13 maggio, con Gerardo Moscariello. Prevista alle 14 di martedì 27 maggio la visita a Palazzo Albergati (Zola Predosa). A concludere il ciclo di incontri, martedì 20 maggio, ’Vita in villa: feste e teatri’ con Marcella Culatti, che introdurrà al tour a Villa Aldrovandi Mazzacorati di domenica 25 maggio, alle 11.