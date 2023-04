Tra vino e violini in cerca di folklore

Sta per tornare a Bologna una dimensione folclorica della musica che rifugge dalle gabbie stilistiche, in acustico, morbidamente coinvolgente, danzata e cantata in convivi spontanei nelle piazze, nelle aie delle fattorie, all’interno di osterie di paese. La venue prescelta per i concerti è il Polpette & Crescentine di via de’ Fornaciai 9, basso Arcoveggio, di cui è titolare Corrado Vitale, reincarnazione in chiave enogastronomica del Blue Inn, dal 2003 al 2009 luogo di sonorità nere, vetrina di musicisti del calibro di Richard Galliano ed Enrico Rava, Stefano Bollani e Ray Gelato, ma anche Gianluca Petrella, Teo Ciavarella e Simone Cristicchi sei mesi prima che il cantautore romano vincesse Sanremo con ’Ti regalerò una rosa’ (2007). Giovedì alle 21,30 c’è il primo appuntamento affidato a due performer speciali: il duo faentino Emisurela (foto), al secolo le sorelle Anna e Angela De Leo, rispettivamente al violino e alla fisarmonica e voce. Suoni che si richiamano a un passato etno-culturale di matrice popolare per un contenitore ideale: il ’trebbo’. Il contagio arriva da Faenza dove giovani musicanti professionisti stanno riannodando le fila di tradizioni avite, rovistando nel folk. A scaldare i cuori sotto le Torri magari basta ’Un Violino e un Bicchiere di Vino’, titolo di questo progetto nato da un’idea di Giovanni Serrazanetti storico direttore artistico della Cantina Bentivoglio: "Vogliamo proporre un’atmosfera che rievochi le riunioni spontanee e conviviali".

Gian Aldo Traversi