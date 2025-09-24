Tradizione Neri Pasticceria: "Evento che ci appassiona"

Si respira aria di Europa sotto le Due Torri. Domani sera, in quel di Birmingham, a casa dell’Aston Villa, il Bologna è atteso dall’esordio in Europa League. Un palcoscenico prestigioso che i ragazzi di mister Vincenzo Italiano hanno già calcato la scorsa stagione durante il girone di Champions. Ma questa volta i rossoblù, freschi di vittoria all’ultimo respiro contro il Genoa in campionato, sperano in un verdetto diverso. E, ad accompagnare le notti europee, torna ‘Bar Carlino’, il programma del nostro quotidiano che, anche quest’anno, verrà ospitato da ‘Neri Pasticceria Caffetteria’, storico bar sotto al portico di San Luca, in via Saragozza 81.

Mirko Neri, lei è il proprietario di casa, cosa si aspetta da questa seconda edizione? "Penso sia una bella tradizione a cui le persone si sono affezionate, quindi non ci ho pensato due volte a mettere a disposizione il mio locale. È emozionante vedere che l’intera città sia accomunata dall’amore per il Bologna. Sono convinto che ‘Bar Carlino’ otterrà ancora più successo".

Tante occasioni per stare insieme e per condividere una passione, il calcio regala anche questi momenti no? "Assolutamente, la nostra attività vuole essere un punto di riferimento in cui trovarsi, conoscersi e parlare. Il bar porta ad avere un rapporto più stretto con i clienti, si fanno molte chiacchiere e spesso il calcio è al centro dei discorsi. Socialità e convivialità sono sempre un valore aggiunto".

Qualche sorpresa in serbo? "Allestiremo dei banchetti con le nostre specialità gastronomiche, tra cui i dolci della pasticcera Barbara, che è molto apprezzata tra i tifosi e non solo. Domani, purtroppo, non sarà possibile perché Cersaie ha impegnato tutto il personale. Il dehor, che sarà la zona dedicata alle riprese televisive, verrà decorato con bandiere e sciarpe rossoblù. Vogliamo creare un clima di festa e allegria".

Si sono giocate solo quattro partite, ma che idea si è fatto di questo Bologna? "L’esperienza in Champions ci ha dato una maggiore maturità e consapevolezza. Le squadre che giocano in Europa League sono alla nostra portata, perciò sono convinto che faremo un’ottima figura. Anche in campionato, se giochiamo bene, possiamo puntare in alto".

Lei rappresenta la terza generazione alla guida del bar Neri, la passione per il Bologna è una tradizione di famiglia? "Diciamo che sono io il tifoso più appassionato, ma è una cosa che mi piace condividere con tutta la mia famiglia. Seguo la squadra dai tempi di Pecci, Villa e Maifredi. Siamo a due passi dallo stadio Dall’Ara, quindi il Bologna ci ha contagiato".