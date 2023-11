Traffico bloccato in viale Berti Pichat

Quindici attivisti di Ultima generazione lunedì scorso hanno causato diversi disagi al traffico all’altezza del ponte di via Stalingrado e in viale Berti Pichat. I giovani si sono seduti in strada e hanno bloccato il traffico con l’obiettivo di promuovere la campagna ‘Fondo riparazione’. Il blitz ha scatenato la rabbia di alcun iautomobilisti che sono scesi dall’auto e hanno trascinato via gli attivisti. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha riportato la situazione alla calma. Gli attivisti sono poi stati denunciati.