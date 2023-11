Tangenziale a Bologna riaperta: staccati con il martello i due ragazzi cementati a terra. Video

Bologna, 2 novembre 2023 – Una coda infinita di auto e una sequela molto colorita di improperi e due attivisti cementati all’asfalto (video): è stata riaperta completamente al traffico solo a metà mattina la tangenziale bloccata poco dopo le 9 da dieci attivisti di Ultima Generazione (video) tra le uscite Fiera (8) e via Stalingrado (7 bis) in direzione Casalecchio.

Ragazzi cementati all'asfalto in tangenziale: i vigili del fuoco li staccano con martello e scalpello (foto Schicchi)

Per riaprire il traffico anche sulla corsia di sorpasso è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, con martello, scalpello e tanta pazienza, hanno staccato due ragazzi che si erano coperti le mani con cemento a presa rapida, ancorandosi al terreno. I due sono poi stati presi in carico dal 118 e portati al pronto soccorso del Maggiore: le mani erano ancora coperte dai residui di malta.

Il traffico è rimasto comunque congestionato per tutta la mattinata, tra le vibrate proteste degli automobilisti. Quando il traffico era bloccato, i toni si sono subito alzati: “Devo andare a una visita in ospedale”, protesta una signora. “Andate a lavorare”, ha urlato un altro.

Dei dieci manifestanti, otto sono stati portati in questura dalla polizia: la protesta non era stata autorizzata e rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Quello di oggi è il secondo blitz in pochi giorni: pochi giorni fa sono stati bloccati i viali. E c'è anche ci passa con lo scooter tra i ragazzi seduti al centro delle carreggiate.

Lunedì, in viale Berti Pichat, alcuni automobilisti avevano sollevato di peso i manifestanti, nel tentativo di fare riprendere il flusso del traffico (video).

La Lega: “Il sindaco condanni queste azioni”

“Ultima Generazione è tornata a bloccare il traffico di Bologna, già paralizzato da Lepore e dai suoi – tuona Matteo Di Benedetto capogruppo della Lega – . Questa volta è toccato alla tangenziale: la missione degli attivisti è impedire ai bolognesi di andare a lavorare. A loro poco importa se c’è chi deve portare il pane in tavola. Continuano a colpire i bolognesi, nel silenzio totale del Sindaco e della sinistra. Li invitiamo ad andare a lavorare, a fare ricerca se tengono all’ambiente, e a guadagnarsi da vivere per poi capire cosa stanno subendo altri a causa loro. Invito Lepore a prendere le distanze e a condannare queste azioni".

