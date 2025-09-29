Traffico e cantieri del tram, Arcoveggio in tilt. La rabbia dei residenti: “Non viviamo più”

Bologna, 29 settembre 2025 – L’orario più caldo è la mattina. Bologna si sveglia e si mette in moto per andare al lavoro, mentre i ragazzi entrano in classe. “Ormai non basta più partire con 40 minuti di anticipo: occorre un’ora, anche un’ora e mezzo – assicura Monica Donati, che vive nel cuore del Navile –. Sono nera e sono stata costretta ad abbandonare la macchina. Eppure io devo timbrare il cartellino, altrimenti per un minuto diventa assenza ingiustificata: forse il sindaco ignora questi problemi?”.

In Corticella il traffico a dirla tutta è un inferno anche all’ora di pranzo, quando c’è l’uscita da scuola. E a metà pomeriggio, quando parte l’esodo dagli uffici. O perché no di sera, quando si rientra a casa. In pochi minuti via dell’Arcoveggio, al pari di tutte le stradine laterali, si riempe di auto, scooter, bus soprattutto.

In via di Corticella da mesi ormai regnano i cantieri per la linea verde del tram e così, con poche direttrici che conducono verso la periferia nord della città, tutto il serpentone finisce per essere deviato proprio nelle strade parallele rispetto a dove si scava.

“Questa è la situazione quotidiana all’altezza delle Aldini – scrive Ivana Paselli al Carlino –: è impossibile transitare in Corticella, quindi tutto il traffico è dirottato su via dell’Arcoveggio. Ogni giorno all’uscita da scuola ci sono pericoli per gli studenti, per chi ha la sfortuna di passare, per gli autisti dei bus che rischiano di investire i pedoni. Solto una volta ho visto tre persone incaricate da Tper di tenere gli studenti sul marciapiede, senza successo. Mai un vigile, mai un controllo. L’attraversamento pedonale, che fra l’altro porta a una casa di cura, non è neanche segnalato in modo più appropriato. Capisco si debbano fare sacrifici per questa ‘genialata’ del tram, ma non credo questo sia il prezzo da pagare”.

Le segnalazioni di residenti e lettori sono tante e insistenti, ma il tenore è praticamente sempre lo stesso e il quadro dipinto è nero. Nerissimo.

“Bologna in questo momento fa veramente schifo: penso sia davanti agli occhi di tutti – prosegue Claudio Cossarini –. Strade malridotte, file infinite, polvere e smog che la gente è costretta a respirare. Io lavoro a Castel Maggiore: per andare in ufficio prima impiegavo 8 minuti, adesso quando va bene 25. L’altro giorno ce ne ho messi più di 40. I bus, quando si accostano alle fermate, contribuiscono a creare imbottigliamenti infiniti, fino al ponte della tangenziale. Così non si vive più...”.

La settimana che Bologna si è lasciata alle spalle è stata una delle più critiche. Il Cersaie in Fiera, la progressiva riapertura delle scuole, i nuovi cantieri del tram che hanno congestionato i viali.

Non solo via dell’Arcoveggio, ma anche Bassanelli, Barbieri, Giuriolo, Zaniboni, Colombo. L’intero Navile sembra ormai soffrire la presenza ingombrante dei cantieri della ‘Verde’, con la viabilità messa alle strette.

“Il quadro è quello di una circolazione troppo fragile: basta un niente per creare l’ingorgo – spiega un altro residente, Davide Barnabè –. Giovedì scorso, poco prima delle 13, stavo camminando a piedi e ho visto due folle incredibili di studenti che aspettavano in strada, con gli autobus che procedevano a passo d’uomo. Via dell’Arcoveggio è diventata una via di sfogo con la chiusura di Corticella e non è giusto. Ho visto più volte persone litigare e a giugno un ciclista si è fatto anche molto male”.

“Ormai giro soltanto in motorino, perché prendere l’auto significa stare fermo – chiude Mauro Valentinuzzi –. Da quando si è deciso di fare il tram, non si vive davvero più”.

A raccogliere le istanze e la rabbia dei cittadini è Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia in Comune: “Agli enormi disagi che stanno vivendo i residenti, l’amministrazione risponde dicendo che occorre avere pazienza – sferza l’azzurro –. Ma la pazienza è una cosa seria: si ha pazienza se ne vale la pena, non per sopportare i capricci di chi ha a cuore i suoi progetti per la città e non i cittadini, che dovrebbe rappresentare e servire. A Bologna, ogni mattina, chi deve accompagnare i figli a scuola e poi raggiungere il posto di lavoro si accorge, ad ogni nuovo cantiere, di come questa Giunta si disinteressi totalmente della possibilità di muoversi e della qualità della vita delle persone che abitano questa città”.

“Ce lo dicono queste cantierizzazioni pensate male – conclude il consigliere forzista –, senza la minima valutazione preventiva degli impatti sulla viabilità. E ce lo dicono gli stessi studi di fattibilità tecnica dei progetti delle linee tramviarie, come nel caso di Corticella o di San Donato: dimostrano che il tram, che di per sé sostituirà semplicemente i bus e non la mobilità privata, peggiorerà tutti i parametri della viabilità, dai tempi di percorrenza, a quelli a veicolo fermo, con buona pace dell’ambiente. Ecco per cosa dovrebbero avere pazienza i cittadini...”.