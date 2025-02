Traffico in tilt in centro a Bologna, ingorgo e danni: cos’è successo

Bologna, 21 febbraio 2025 – Mattinata di caos nel pieno centro di Bologna. Lunghe code e traffico a causa di un affollamento di furgoni per la consegna di merci in via San Vitale. Diversi mezzi per il carico-scarico si sono incastrati tra loro costringendo gli autisti a manovre tutt'altro che facili, cosicché anche a causa del maxi-cantiere per la messa in sicurezza della torre Garisenda ci sono stati problemi da via San Vitale a via Castiglione, passando per piazza della Mercanzia.

A farne le spese, alla fine, un'auto parcheggiata sotto le Due Torri e uno dei fittoni di cemento che delimitano l'area pedonale che si trova davanti al palazzo della Camera di commercio. Come ha raccontato un passante, uno dei mezzi più grossi avrebbe urtato una Smart (in divieto di sosta) danneggiandone il muso.

Quando è successo

In via San Vitale questa mattina poco dopo le 10 si poteva notare una lunga fila di veicoli incolonnati a causa di un vero e proprio tappo che si era creato nel punto in cui la strada è interrotta, ormai da quasi un anno e mezzo, a causa del maxi-cantiere della Garisenda. Anche questa mattina la solita routine: auto spesso parcheggiate al lato della strada anche se non potrebbero e furgoni più o meno grandi che arrivano fin sotto le Due torri, fanno le loro consegne e poi tornano indietro di qualche metro per imboccare via Caldarese e da lì strada Maggiore. Oggi però diversi mezzi per il carico-scarico si sono incastrati tra loro.

Un’altra coda a causa di un furgone

L'incastro di San Vitale non è durato molto e alla fine si è risolto. Ma proprio nello stesso momento un'altra coda si stava formando dall'altro lato delle Due torri, nel tratto di via Castiglione tra via Rizzoli e piazza del Francia. A bloccare il traffico, in questo caso, è stato un furgone parcheggiato al lato della strada (anche in questo caso in divieto) subito prima di una fila di stalli per gli scooter: posizione che impediva il passaggio di un bus della linea 20 e degli altri veicoli alle sue spalle.

Il guidatore del furgone, con tono piuttosto innervosito, prima di decidersi a spostare il mezzo ha più volte urlato all'autista del mezzo pubblico di avanzare comunque perché, a suo dire, il bus aveva il modo di passare nella strettoia. Di fronte al "no" del conducente del 20, il corriere alla fine ha spostato il furgone e si allontanato sgommando. A pochissima distanza, intanto, si poteva scorgere il fittone di piazza della Mercanzia spezzato in due e finito a terra: con ogni probabilità l'effetto dell'urto con un veicolo.

FdI: “Una mattinata di ordinaria follia”

“Questa mattina il centro di Bologna ha vissuto una mattinata di ordinaria follia: sono bastati un paio di furgoni incastrati per mandare in tilt l’intero traffico del centro”, si legge in una nota del gruppo Fratelli d’Italia.

“In via San Vitale, dove alcuni mezzi per il carico-scarico si sono bloccati a vicenda a causa delle solite criticità della viabilità attorno al cantiere infinito della Torre Garisenda, causando lunghe code. Poco dopo traffico in tilt anche nel tratto di via Castiglione tra via Rizzoli e piazza del Francia. Ogni giorno è evidente l' incapacità della Giunta Lepore di pianificare e sincronizzare i cantieri, che stanno trasformando la città in una trappola per residenti e lavoratori. I bolognesi restano intere ore bloccati nel traffico, senza riuscire a vivere e lavorare. Altro che “Bologna 30” dovremmo chiamarla “Bologna in coda” e nello smog! Come se non bastasse infatti, i cittadini in coda per ore devono pure soffocare nello smog, mentre l’Emilia-Romagna entra nuovamente in allerta ambientale. Congestione, inquinamento, zero eventi di rilievo e cantieri eterni: è questo il modello di città progressista che la sinistra vuole per Bologna? I bolognesi meritano di meglio!”