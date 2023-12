In valigia coralli in via di estinzione, fermati tre passeggeri all’aeroporto Marconi

Bologna, 18 dicembre 2023 – Trasportavano illegalmente coralli in via di estinzione in Italia, nascondendoli tra gli effetti personali. La Guardia di Finanza ha fermato all’Aeroporto Marconi tre passeggeri di nazionalità slovena, in arrivo dalla Repubblica Dominicana.

L’ispezione ha portato al sequestro di sette coralli in via di estinzione, dell’ordine ‘Scleratinia spp’, per i quali non c’era la prevista documentazione, che comprende anche i regolari certificati d’importazione richiesti dalla normativa internazionale.

La pena

Per chi importa illegalmente specie minacciate di estinzione, la multa prevista da pagare va da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 15.000.

Il sequestro dei coralli è stato reso possibile anche grazie all’intervento dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, atti a contrastare il commercio illegale della flora e della fauna selvatica, contribuendo così alla tutela delle specie in via di estinzione.