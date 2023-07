Atterra a Bologna con oltre un chilo di cocaina dalla Colombia: condannato a 3 anni e 10 mesi

Bologna, 29 luglio 2023 – Arrestato a Bologna un italiano, originario di Forlì, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’uomo è stata fermato all’aeroporto Marconi, di rientro in Italia dalla Colombia, con oltre un chilo di cocaina.

Nei giorni scorsi il cittadino forlivese, in arrivo dalla Colombia via Madrid, durante gli accertamenti della Guardia di finanza è risultato in possesso di cinque involucri contenenti cocaina. L’uomo aveva addosso dei sacchetti sottovuoto, riempiti con 1,1 kg di polvere bianca. Dopo il giudizio direttissimo, il trafficante è stato condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione ed associato alla casa circondariale di Bologna.

Prosegue, dunque, l'attività di contrasto ai traffici illeciti da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna e dei funzionari dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli nello scalo felsineo.