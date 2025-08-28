Traffico, giornata nera su Trasversale e Porrettana

Giornata problematica quella di ieri per la per la viabilità nella Bassa. Nel territorio del comune di Argelato è chiusa anche oggi in entrambe le direzioni di marcia, come già ieri, un tratto di Trasversale di pianura, la statale 253 bis, per la riparazione, da parte di Hera, di una condotta idrica. Il tratto chiuso è compreso dal chilometro 10,200 al chilometro 11. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’intervento e per riaprire al traffico l’arteria stradale nel più breve tempo possibile, si presume nella giornata di oggi. L’intervento è infatti concluso, ma deve essere riasfaltato il tratto in questione.

Problemi anche nel comune di Malalbergo dove ieri mattina ha preso fuoco un mezzo pesante (nella foto) e il disagio si è protratto anche nel pomeriggio per via della rimozione del bilico. L’incendio si è verificato lungo un tratto della strada statale 64 Porrettana all’altezza del chilometro 120,800 e il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni di marcia fino a sera. Sono intervenuti, oltre alle squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico.

"Mi preme ringraziare – dice il sindaco Massimiliano Vogli – tutti coloro che si sono adoperati per garantire la sicurezza dei cittadini e della viabilità. Oltre ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Malalbergo mi preme ringraziare i volontari di Protezione civile dell’associazione Pegaso". Ma non finisce qui, perché l’altra notte, verso le 21, sempre nel comune di Malabergo, al casello della frazione di Altedo, ha preso fuoco un’automobile. Sul posto i vigili del fuco e le forze dell’ordine.

Pier Luigi Trombetta