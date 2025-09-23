Traffico, il lunedì nero. Dal corteo ai cantieri: "Bologna è paralizzata"

La mattinata infernale del lunedì nero inizia già prima delle 9. Prima, cioè, dello scoccare del ‘Cersaie’ in Fiera. Il delirio comincia dai viali, dove il traffico in tilt si perde tra deviazioni e cantieri, da Porta San Felice verso la stazione e dalla stazione verso Porta Mascarella. Lunghe code e automobilisti spazientiti in loop, come direbbero i giovani. Non solo l’inaugurazione del salone della ceramica in via Michelino, tra le kermesse più corpose del calendario, che richiama aziende e visitatori da ogni parte del mondo. Non solo lo sciopero nazionale indetto per tutta la giornata da Usb a favore di Gaza e contro il governo di Israele, con bus, treni e People Mover non garantiti, scuole chiuse, visite mediche saltate. Non solo il mega corteo che ha bloccato la città (e il Paese) fino alla tangenziale e all’autostrada. Ieri, nel tran tran di una giornata da più voci definita "campale", il grande spauracchio dei bolognesi sono rimasti loro: i cantieri.

Attorno a Porta San Felice uno dei nervi scoperti della viabilità bolognese che, da oggi, è destinato a cambiare per sempre: i lavori per linea rossa sgomitano. E anche ieri, tra via San Felice e via Saffi, uno dei punti ‘più caldi’ e dove il traffico ha subito i maggiori disagi. Blindata piazza delle Medaglie d’Oro (al pari di Marconi e Interporto) con il Cersaie sullo sfondo. Diverse pattuglie della polizia locale, intorno alle 10 di mattina, hanno presidiato la zona della stazione sia dal lato di via Pietramellara sia da quello del ponte di via Matteoti: lo snodo più critico dell’intera giornata, quello che ha richiesto più minuti per essere attraversato.

Poi viale Masini, dove si è incanalato il flusso dal centro alla Fiera: auto paralizzate davanti al semaforo che da Porta Mascarella consente di svoltare a sinistra verso via Stalingrado (e quindi via Michelino). Superato l’intoppo del ponte, va detto che attorno all’area x del Cersaie non si sono verificati particolari problemi di afflusso o disagi. I rallentamenti, semmai, si sono visti per ‘uscire’ dalla zona Fiera e lasciarsi il salone alle spalle: in viale Aldo Moro altri imbottigliamenti e agenti della Locale pronti a gestire il serpentone diretto verso Bologna. Paralizzata anche la tangenziale già di mattina, prima dell’arrivo dei manifestanti pro Palestina, fino allo svincolo per la Fiera e per il Cersaie.

Il traffico, complici corteo e manifestazioni, ha continuato a soffrire fino al pomeriggio inoltrato. Se, superata la mattina, la situazione per il Cersaie è migliorata, ingorghi e ritardi nei tempi di percorrenza non sono mancati anche all’ora di pranzo e nel primo pomeriggio. L’assenza di corse garantite per il trasporto pubblico ha infatti obbligato molti bolognesi a prendere la propria auto per andare al lavoro.

Un po’ di sollievo, forse, lo ha dato solo il maltempo: poche gocce nelle ore critiche e possibilità di una guerriglia bagnata sotto il diluvio scongiurata, nonostante l’allerta gialla emanata da Arpae e Protezione civile in tutta l’Emilia-Romagna. Tante anche le email e le segnalazioni arrivate al Carlino dai lettori: "Primo giorno di Cersaie e via Ferravilla completamente bloccata – scrive un bolognese –. Oltretutto il Comune ha dirottato sulla via tutti i bus causa cantieri". C’è sempre lui, in attesa che venga finalmente alla luce, nei sogni e negli incubi dei bolognesi: il tram.