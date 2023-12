Traffico internazionale di droga, 4 arresti e 100 chili di eroina sequestrati

Bologna, 5 dicembre 2023 – All’apparenza, una comune famiglia che tornava da un viaggio di piacere in Sudafrica. In realtà, un gruppo di corrieri di eroina, che nel doppiofondo dei bagagli trasportavano ben 37 chili di droga. Partendo da tre arresti effettuati dalla Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’agenzia delle dogane, all’aeroporto Marconi nel 2021, i militari delle fiamme gialle sono riusciti a ricostruire e scardinare un’associazione a delinquere dedita al traffico e allo spaccio di eroina gravitante nel napoletano. Quattro le misure cautelari eseguite stamattina, tre in carcere e un obbligo di dimora, a carico di tre italiani e un tanzaniano, ritenuti dagli inquirenti ai vertici del sodalizio.

Nei due anni di indagini, coordinate prima dalla Dda di Bologna e poi da quella di Napoli, sono stati seguiti anche otto arresti in flagranza di altrettanti corrieri, per un totale complessivo di 100 chili di eroina sequestrati, sottratti così alle piazze di spaccio dove avrebbero potuto sfruttare oltre 4 milioni di euro.