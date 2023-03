Traffico internazionale di cocaina a Bologna: 21 arresti e sequestrati 745 chili di droga

Droga a Bologna: 21 arresti, trovati 745 chili di cocaina (foto Ansa)

Bologna, 28 marzo 2023 – Ventuno persone nelle rete, il sequestro di 745 chili di cocaina (per un valore di 61 milioni di euro, se venduti al dettaglio) e lo smantellamento di una banda che si riforniva principalmente a Santo Domingo di cocaina che veniva importata (ovviamente in modo illecito) nascosta tra pellame di bovino grezzo a bordo di container che arrivavano in Italia spediti a una società appositamente costituita per questo scopo.

Le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, oltre al sequestro di diverse autovetture, hanno consentito sequestrare anche ingenti somme di denaro. Sono dunque 21 le misure cautelari emesse al termine dell’operazione della polizia di Bologna, coordinata dalla Direzione centrale anticrimine: i reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione per ingente quantità di sostanze stupefacenti e riciclaggio.

Tra i 21 indagati ci sono anche 4 donne: la maggior parte di loro è di nazionalità dominicana, ma ci sono anche italiani e un albanese.