Traffico oggi paralizzato a Bologna: cosa è successo

Bologna, 4 settembre 2023 – Mattinata di passione per gli automobilisti sui viali, dove un cantiere su viale Aldini ha paralizzato il traffico in tutta la zona, da porta Saragozza a porta D’Azeglio. Lunghe colonne di auto immobili sulle strade che affluiscono sui viali ‘alti’ hanno causato tanta rabbia e molti ritardi.

I lavori hanno infatti ristretto la strada a una sola carreggiata, in direzione Giardini Margherita, e questo ha completamente bloccato la circolazione essendo il primo lunedì di settembre con il rientro di tutti al lavoro. E dire che non hanno ancora riaperto le materne comunali (che aprono i portoni da domani), né le scuole (da venerdì).

Con tempi di percorrenza da via Andrea Costa a Porta San Mamolo di almeno trenta minuti, è salita via via l'esasperazione degli automobilisti. Il cantiere era tra quelli programmati, ma era stato previsto tra il 29 agosto e il 2 settembre. Qui la lista di quelli previsti dal Comune per questa settimana.

Non è un periodo fortunato per i lavori stradali in zona Porta Saragozza, solo pochi giorni fa la vernice rossa stesa sulla ciclabile è stata (di nuovo) rovinata, questa volta per colpa della pioggia.