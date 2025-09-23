Traffico a Bologna, da oggi la rivoluzione a porta San Felice: come cambia la viabilità (per sempre)

Bologna, 23 settembre 2025 – E’ il giorno dell’ennesima rivoluzione della viabilità a causa dei cantieri del tram (in questo caso per la linea rossa): da oggi cambia tutto intorno a porta San Felice e le modifiche avranno un grosso effetto sulla circolazione in uno dei nodi più delicati del traffico bolognese, ossia la congiunzione tra viale Silvani e viale Vicini. Ma la cosa più importante è queste modifiche non saranno reversibili: la circolazione, insomma, resterà così anche dopo la chiusura del cantiere.

Cosa succede da oggi

Secondo il cronoprogramma del Comune, da oggi il cantiere “entra nella terza e ultima fase dell’intervento, migrando sul lato est dell’edificio storico (quello che affaccia su via San Felice), per completare la costruzione della sede tranviaria e la posa dei binari. Con quest’ultima fase – specifica il Comune – la viabilità si prepara ad assumere nei prossimi giorni l’assetto definitivo, che verrà mantenuto anche con la tranvia in funzione”.

Come cambia il traffico

Il traffico che da porta Sant’Isaia va verso porta Lame non passerà più all’interno del cassero (nel lato di via San Felice) ma solo all’esterno, sul lato che affaccia verso via Saffi: qui, quindi, passeranno entrambi i sensi di marcia. Per fare più spazio, verrà abbattuta una porzione dello spartitraffico centrale ma – assicura il Comune – “attraverso la regolazione degli impianti semaforici, verrà ricavata una corsia protetta e sicura per la congiunzione della tangenziale delle biciclette tra i viali Silvani e Vicini”.

L'immagine dall'alto della nuova rete tranviaria a Porta San Felice

Le svolte, punto dolente

Il tema delle svolte verso via San Felice e via Saffi sembra – sulla carta – essere la parte più delicata del nuovo assetto. Secondo quanto annuncia il Comune, si potrà voltare verso via San Felice se si viene da Sant’Isaia e in via Saffi se si viene da Lame. Cioè come è ora. Ma bisognerà vedere, a lavori conclusi, quante saranno le corsie sui viali per ogni senso di marcia. Perché, se saranno due (difficile immaginare che resteranno 3 per lato) e se una verrà occupata dai veicoli che svoltano, è altamente probabile che una sola restante corsia non sarà sufficiente a smaltire la grande pressione di traffico in questo snodo, soprattutto nelle ore di punta.