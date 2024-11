Traffico oggi, Bologna quasi paralizzata tra sciopero e cantieri

Bologna, 29 novembre 2024 – L'altra faccia dello sciopero generale è stata una città paralizzata, se non del tutto, quasi.

La mattina ha visto infatti il traffico completamente bloccato nel quadrante che da piazza Malpighi portava (tentava di portare) ai viali.

Dalla piazza fino a metà di via Marconi intorno alle 9,30-10 era una fila unica di auto, autobus, corriere e camion che tentava di incanalarsi verso i viali: quaranta minuti il tempo di percorrenza, condito da nervosismo e clacson, mezzi messi per traverso nel tentativo di passare gli incroci.

Tutto per venire poi fermati dalle forze dell'ordine a metà di via Marconi, e obbligo di svolta a destra o a sinistra.

E quindi ulteriore ingorgo, ad esempio per svoltare in via Riva Reno dove però, grazie anche ai mille cantieri, gli autobus doppi faticano a girare.

Stessa musica in via Lame, con blocco a metà per deviare il traffico.

Un delirio annunciato, certamente, peggiorato però dallo stato del centro storico, massacrato dai cantieri.

Sbagliare una strada, in questo periodo, vuol dire giocarsi una mattina di lavoro.