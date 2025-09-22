Traffico oggi a Bologna: cosa cambia tra Cersaie, cantieri, sciopero e manifestazione. La Questura: “200 agenti schierati”

Bologna, 22 settembre 2025 – Duecento uomini schierati, perché l’invito a “bloccare tutto” con lo sciopero nazionale in programma oggi 22 settembre per Gaza non si tramuti in disordini e tafferugli. I disagi, invece, saranno immancabili visto che lo sciopero generale ha già registrato l’adesione non solo delle sigle sindacali di base di tutti i settori pubblici e privati, soprattutto del comparto dei trasporti pubblici e della scuola, ma anche di movimenti appartenenti a diverse realtà sociali, politiche, associative e antagoniste bolognesi, riunite dal comune intento del sostegno al popolo palestinese, stremato dagli attacchi israeliani, e della missione umanitaria della ‘Global Sumud flottilla’.

I numeri si annunciano importanti e per questo in Questura nel weekend si è tenuto un tavolo tecnico per organizzare il servizio di ordine pubblico, per l’occasione “particolarmente strutturato”, come spiegano da piazza Galilei, e che vedrà il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine e delle specialità della polizia. Da parte sua, la locale dovrà invece occuparsi di gestire le naturali ripercussioni sul traffico, già congestionato a causa dei cantieri del tram, che da martedì interesseranno anche porta San Felice. Per oggi sono previste anche perturbazioni e maltempo con l’allerta gialla emanata dall’Arpae e dalla Protezione civile in tutta la regione.

Una situazione molto complessa, a cui va sommato l’afflusso in città delle migliaia di persone per la quarantaduesima edizione del Cersaie (per cui verrà chiuso lo svincolo 8 della tangenziale dalle 8,30 alle 10,30, e nel pomeriggio, dalle 17 alle 19). All’evento inaugurale della fiera è inoltre prevista la partecipazione di personalità di rilievo del Governo e della Regione, circostanza che impone un ulteriore livello di attenzione.

“Massima attenzione – spiegano dalla Questura – verrà posta ai siti strategici del comparto viabilità, tra cui la stazione centrale, l’aeroporto Marconi e la zona dell’Interporto, con capillari controlli e monitoraggio anche delle strade adiacenti e della rete autostradale. Allo stesso modo, verranno attentamente pre sidiati gli obiettivi sensibili accademici e istituzionali cittadini”.

Per quanto rigu arda il corteo, la partenza è prevista da piazza Maggiore alle 11 e il percorso toccherà via Ugo Bassi, via Marconi, via Amendola, viale Pietramellara, viale Masini, via Stalingrado, via Donato Creti, per concludersi in piazza dell’Unità. Tuttavia, già dalle 9 sono previste ‘preconcentrazioni’ in zona universitaria per gli studenti e i collettivi, e poi di fronte al Provveditorato per i lavoratori dell’istruzione. Manifestanti che si muoveranno per andarsi poi a unire alla manifestazione principale.

Una ‘congestione’ di eventi, per cui il questore Antonio Sbordone, a margine del tavolo tecnico, ha richiesto a tutti gli uomini e le donne impiegati nel servizio “il massimo impegno per la delicata gestione di uno scenario così complesso”.