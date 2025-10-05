Traffico paralizzato a Bologna per la manifestazione, il bilancio: “Camion in ritardo di ore e rischio penali”

Bologna, 5 ottobre 2025 – “I nostri camion hanno avuto un ritardo medio di un’ora e mezza o due per chi arrivava dalla A13 andando verso Bologna. Lo snodo era completamente paralizzato, per le aziende dell’autotrasporto venerdì è stata una brutta giornata”.

Così Silvia Bernabei, presidente dell’Area sovracomunale dell’Appennino Bolognese della Cna e imprenditrice nella Bernabei Trasporti, con sedi in Valsamoggia e Alto Reno, commenta i disagi dovuti agli ottantamila cittadini in marcia per Gaza e la Flotilla, due giorni fa. A migliaia, infatti, hanno bloccato tangenziale e autostrada, e fino a sera, in gran parte della città, si è potuto procedere solo a passo d’uomo.

Dottoressa Bernabei, quali ripercussioni ha avuto la vostra attività dai cortei?

“L’impatto è stato molto importante. L’occupazione di autostrada e tangenziale, infatti, è stato un grosso danno per tutto il settore: del resto, lo snodo bolognese è vitale per l’intero Paese. Se paralizzi quello, sulla direttrice nord-sud, blocchi tutto il Paese”.

Concretamente, quali sono le spese in più con cui avete dovuto fare i conti?

“Alcune aziende possono dover pagare penali per il ritardo o la mancata consegna delle merci, nel caso si rischi il ‘fermo linea’ della produzione. Poi ci sono problemi pratici, come un mezzo che non è utilizzabile per il giorno successivo, il pagamento del carburante in più. Infine, se ci sono scontri, qualche veicolo può essere danneggiato”.

Silvia Bernabei, presidente dell’Area sovracomunale dell’Appennino Bolognese della Cna e imprenditrice

Abbiamo pubblicato la lettera di un autotrasportatore che scriveva al figlio: ’Grazie alla manifestazione, ho dovuto dormire in area di servizio, invece che arrivare a casa’.

“Il problema, in realtà, è che sull’asse tangenziale-autostrada non ci sono neppure aree di servizio, solo rientranze, quindi la situazione è anche peggio”.

La causa, però, per molti era giusta...

“Nessuno discute il fine della mobilitazione, ma come abbiamo visto ci sono gruppi che si intromettono nei cortei e, con violenza, fanno danni, diventando un pericolo per la sicurezza”.