Perché il traffico di Bologna è paralizzato? Ecco cosa sta succedendo tra Saragozza e San Felice

Bologna, 24 settembre 2035 - Mattinata infernale per gli automobilisti bolognesi sui viali e nelle zone Andrea Costa e Saragozza. Il nuovo cantiere del tram a Porta San Felice ha modificato definitivamente la viabilità e il traffico sembra essere già in tilt, con i primi giorni che saranno sicuramente di assestamento, ma anche decisamente critici. Soprattutto a causa della simultanea presenza in Fiera del Cersaie, il grande salone della ceramica.

Le segnalazioni sono arrivate direttamente al Carlino e hanno inondato i social. “Tutta Andrea Costa bloccata e in colonna - scrive un utente sul gruppo Facebook ‘Sei di Saragozza se’ -. Per caso hanno sbagliato a regolare la tempistica del semaforo?”.

Come è cambiata la viabilità

E ancora: “Un’ora in bus dallo stadio a Porta Sant’Isaia”, scrive un altro utente, mentre una signora confessa di aver impiegato “25 minuti per percorrere le vie Montefiorino e Irma Bandiera”. Molti utenti sul web se la prendono direttamente con i cantieri della linea rosa e con la nuova viabilità attorno a Porta San Felice: la circolazione delle auto ora è stata spostata “esternamente” rispetto al Cassero, con la svolta consentita da viale Vicini sia verso San Felice (a destra) sia verso via Saffi (a sinistra), in concomitanza con il flusso che da viale Silvani procede verso Vicini. Molti guidatori ancora non conoscono le novità e le variazioni e, sbagliando percorso, si trovano a dover percorrere la strada a ritroso o a dar vita a manovra problematiche.

Un enorme ingorgo

Il serpentone di auto è rimasto così paralizzato da Porta San Felice ben oltre a Porta Saragozza e poi oltre, nel continuo strombazzare di clacson, e c’è chi giura di aver impiegato un’ora per attraversare la città. Un’altra mattinata nera, dopo quella che lunedì mattina aveva intasato viali e tangenziale proprio per la convivenza tra Cersaie e cantieri del tram, prima della maxi manifestazione pro Gaza.

Il Comune: correttivi in arrivo

Dal Comune intanto spiegano che sono ancora in corso riunioni tra gli uffici tecnici per studiare la situazione e capire se e come operare correttivi alla viabilità, annunciando dettagli nei prossimi giorni.