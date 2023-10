Traffico Bologna, la petizione dei residenti contro la ciclabile in via Mengoli e Laura Bassi

Bologna, 28 ottobre 2023 - C’è dissenso da parte dei residenti di via Mengoli e di via Laura Bassi per il nuovo assetto stradale: a loro avviso la pista ciclabile è invalidante per la circolazione delle automobili, e numerosi parcheggi sono stati eliminati a discapito di chi utilizza la macchina quotidianamente per andare a lavorare o accompagnare i figli a scuola.

La protesta dei residenti per il nuovo assetto della viabilità in via Mengoli e in via Laura Bassi (FotoSchicchi)

Per questo i residenti chiedono all’amministrazione comunale di essere ascoltati, hanno infatti scritto una lettera aperta al sindaco Matteo Lepore e stanno raccogliendo numerose firme, a dimostrazione del fatto che sia una problematica che riguarda molti. La lettera e il modulo firme sono consultabili e scaricabili sul sito creato ad hoc www.bolognavuolevivere.it.

“È davvero una situazione ecologica e sicura? I ciclisti davvero si sentono tutelati a contare solo sul buon senso degli automobilisti che spesso, specie in manovra di parcheggio, non riescono a vederli?”, si chiedono.

“E i mezzi di soccorso? Questa è una strada di frequente passaggio delle ambulanze essendoci l’ospedale, e due volte su tre sono obbligate ad andare in contromano perché non riescono a passare”, osservano ancora.

Il traffico infatti si è fortemente intensificato, creando congestioni che partono dall’angolo di via Venturoli e arrivano fino a via Murri; usare la macchina in queste vie è diventato sempre più difficile soprattutto nelle ore di punta, e chi ci vive lamenta un peggioramento della qualità della vita e degli spostamenti. “Siamo semplici cittadini, di diversi schieramenti politici, non ne facciamo una questione di partiti, è proprio un problema concreto da risolvere che prescinde da qualsiasi orientamento.”

Un passo in avanti da parte del Comune c’è stato, l’assessora Valentina Orioli ha infatti promesso un incontro con i residenti della zona la settimana prossima, per discutere delle possibili soluzioni da attuare.

