Traffico e sosta in zona stadio: “Ogni gara un problema. La situazione è peggiorata”

Bologna, 22 settembre 2025 – “L’ingorgo”. Lo dice un cittadino, lo diceva Luigi Comencini. “E qui, nella zona dello stadio Dall’Ara, 40 anni fa, dopo una partita, non c’era così tanto traffico”. Parola di Lamberto Lanzoni. Via Andrea Costa, via Irma Bandiera, via dello Sport e Porrettana. Poco cambia. Dopo il triplice fischio l’unica certezza è che tutte le strade si bloccano. Sabato alle 17, finita la sfida vinta dal Bologna contro il Genoa, c’è stata la conferma. Scooter, autobus, macchine. Ogni mezzo era bloccato. “Un casino pazzesco”, sentenziano in residenti tra un caffè al bar Billi, un passaggio all’edicola del Meloncello e una camminata sotto i portici di via Pietro de Coubertin.

È domenica. Ma quello che hanno passato sabato non se lo scordano. “C’erano auto parcheggiate dovunque. Sui marciapiedi, sulle aiuole. Via Andrea Costa era completamente bloccata. Una brutta situazione. E 40 anni fa non era così, c’erano molte meno auto in circolazione”, prosegue Lanzoni. C’è chi, ogni gara casalinga del Bologna, deve farsi venire a prendere in un’area più defilata dal Meloncello. È il caso di Ambra Nannelli: “Qua non si può parcheggiare da ore prima della partita. I divieti di sosta sono troppo anticipati. E poi le auto vengono portate via. Ad esempio, chi va a San Luca a piedi non guarda sempre i cartelli”, dice Ambra Nannelli.

C’è chi invece non riesce a lavorare. È il caso di una donna di servizio che sabato ha dovuto rinunciare. “Non è riuscita a venire per i problemi di viabilità – racconta Emanuele Rossi –. Qui è un casino, c’è tanta inciviltà. E la cosa negativa è la mancanza di abbastanza vigili urbani. Ci sono auto parcheggiate a caso, una cosa vergognosa”. Sulla situazione è d’accordo anche Maristella Follesa: “Sabato c’era il mondo. Bisogna stare attenti. Lo stadio non deve stare in città”, sentenzia. Un pensiero condiviso anche da Silvio Borgese che passeggia sotto i portici del Dall’Ara: “La situazione, sabato, è stata pessima. Ho dovuto fare dei giri particolari per rientrare a casa. Questo problema si verifica anche con i concerti. Quest’area, a mio avviso, deve diventare un punto di attrazione, con un museo dello sport, un centro polifunzionale o un punto per degli allenamenti del Bologna. Insomma, un luogo di eventi”. Ma c’è anche chi vive da poco nella zona e vede la possibilità di andare allo stadio a piedi come una comodità. “Sono di Milano e in zona San Siro i problemi sono maggiori, viste le dimensioni dell’impianto. Qui non ci sono troppe aree parcheggio, questo è vero. Ma è anche il bello di avere uno stadio in centro. Insomma, croce e delizia”, racconta Gabriele Biolchi.

Il tema dei parcheggi è centrale anche per Anna Cinque: “Bisognerebbe farne di più, magari sotterranei come nei supermercati o nei centri commerciali. Serve maggiore innovazione. Le istituzioni si devono mettere a tavolino e parlarne. Si può fare”.

Secondo Giuseppe Salerno “quest’area è un’oasi quando non si paga. Se non giocano, di domenica, si trova parcheggio. Invece, con il divieto di sosta, le persone parcheggiano dovunque, anche sulle aiule. Si potrà?”, si domanda. Tra i residenti c’è anche Gabriella Spitaleri che ora è pronta a entrare nel comitato dei cittadini di via Menabue, già attivi mesi fa nelle proteste per la questione sosta vicino al settore ospiti. “Viene chiesto, agli abitanti della zona, di spostare le auto, altrimenti le portano via. E poi, quando ci sono le partite, le macchine vengono parcheggiate dovunque. E non si fanno neanche le multe. Mi pare una cosa illogica, contro il diritto dei cittadini. Le persone qua allo stadio bisognerebbe portarle da fuori, facendole parcheggiare da altre parti. Invece, quando gioca il Bologna c’è una grande confusione. Il caos sarebbe da allontanare”, conclude.

Giovedì 2 ottobre alle 18,45 i rossoblù tornano al Dall’Ara, per la sfida di Europa League contro il Friburgo. Poi domenica 5, contro il Pisa, alle 15. Cambierà qualcosa su viabilità e parcheggi?