Tragedia a Bologna: ragazzino di 15 anni cade in bici e muore

Bologna, 10 febbraio 2025 – Tragedia sulla strada, nel pomeriggio di lunedì, a Pioppe di Salvaro, nel territorio di Grizzana Morandi: un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto in bicicletta e avere sbattuto contro un muretto a bordo strada.

L’adolescente, residente a Marzabotto, era in giro con la sua mountain bike in via Pioppe quando per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo della due ruote e ha sbattuto violentemente contro un muro al limite della carreggiata. Il quindicenne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vergato: secondo la prima ricostruzione, non pare esserci alcun altro mezzo coinvolto nell’incidente.