Tragedia in A13 oggi: muore un uomo nell’incidente tra due auto

Bologna, 17 settembre 2023 – Un giovane di 35 anni è morto in un incidente tra due auto avvenuto sull’autostrada A13 questa mattina intorno alle 9. Lo schianto è avvenuto proprio alle porte di Bologna, al chilometro 2, in direzione sud.

Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime: è arrivato in volo anche l’elicottero sanitario, ma i medici non hanno potuto nulla per salvargli la vita.

Non hanno per fortuna riportato conseguenze le altre tre persone coinvolte: un uomo di 65 anni, uno di 34, una donna di 56.

Notizia in aggiornamento