Tragedia in tangenziale. Travolto da un furgone. Operaio di 59 anni muore mentre lavora

Si chiamava Francesco D’Alò e aveva 59 anni. Ha perso la vita ieri mattina all’alba, al termine di una notte di fatica in tangenziale. D’Alò è l’ennesima vittima del lavoro, ucciso da un furgone che non lo ha visto e lo ha travolto. Il suo compito era proprio quello di segnalare la presenza del cantiere stradale, ma la bandiera che sventolava non è stata sufficiente a salvarlo. L’uomo è stato colpito in pieno e sbalzato sull’asfalto, in mezzo alla carreggiata. Ed è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta intorno alle 5,30 tra le uscite 2 e 3 della tangenziale, in direzione sud.

D’Alò, originario di Grottaglie, in provincia di Taranto, e dipendente della ditta 3S Safety di Faenza, si trovava nella seconda corsia di marcia, impegnato a segnalare la presenza degli altri operai, che stavano rimuovendo i cartelli, e del veicolo d’appoggio, quando il furgone, condotto da un ventisettenne, lo ha investito. Dopo l’impatto il mezzo ha colpito anche il furgoncino della ditta faentina, che è finito contro il newjersey. Sia il ventisettenne che il conducente del mezzo della società per cui lavorava D’Alò, un quarantanovenne, sono rimasti feriti. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati entrambi trasportati, in codice di media gravità, all’ospedale Maggiore per i traumi riportati. Anche un altro operaio, colto da un malore a causa dello choc, è finito in pronto soccorso, dove è stato assistito.

In tangenziale sono subito arrivati anche i poliziotti della sottosezione Bologna della Polstrada e i vigili del fuoco, per la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Il guidatore del furgone che ha travolto D’Alò, come da prassi, verrà indagato per omicidio stradale. Sulla tragica vicenda indagano Polstrada e Medicina del lavoro dell’Ausl, per chiarire le dinamiche della tragedia.

La polizia, in particolare, dovrà stabilire per quale motivo il ventisettenne non si sia accorto dell’operaio che si trovava in mezzo alla strada: se per l’alta velocità, per una distrazione dovuta al cellulare o ad altro saranno gli accertamenti a chiarirlo. Nel tempo necessario agli agenti a effettuare i rilievi il tratto di tangenziale dove è avvenuta la tragedia è rimasto chiuso al traffico. Tra l’altro, si tratta di un punto particolarmente insidioso, perché senza neppure la corsia di emergenza.

La tangenziale, nel tratto tra lo svincolo 3 per il Ramo verde e lo svincolo 4 è stato interdetto al traffico dalle 5,45 fino alle 8, quando la circolazione è ripartita, ma su una sola corsia, con le ovvie ripercussioni in fatto di code e rallentamenti, che hanno avuto ricadute anche sul traffico autostradale. Un’ennesima tragedia sulla strada e sul lavoro, che ha suscitato non solo sgomento, ma anche indignazione e immancabili polemiche politiche.

D’Alò lascia la moglie e due figlie. Grande lo sgomento a Grottaglie, il paese d’origine della vittima, dove il sindaco Ciro D’Alò (suo omonimo ma non parente) lo ha voluto ricordare. "Apprendiamo con profonda tristezza la notizia della tragica scomparsa di Francesco D’Alò, operaio originario della nostra terra, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina in tangenziale a Bologna. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Grottaglie, esprimo il più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Francesco, ai suoi cari, ai colleghi e a quanti gli volevano bene. La sua morte – aggiunge il primo cittadino pugliese – ci colpisce profondamente e ci ricorda, ancora una volta, quanto sia urgente garantire condizioni di sicurezza adeguate per tutti i lavoratori, in particolare per coloro che operano in contesti ad alto rischio come i cantieri stradali".