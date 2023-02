Tragedia in via Ferrarese Frontale nel tratto maledetto, automobilista muore a 53 anni

Si è spento nella notte, all’ospedale Maggiore, dove era arrivato in condizioni disperate. A nulla è valso l’intervento tempestivo dei soccorsi, per cercare di salvare la vita di Gian Luca Milani, 53 anni, residente ad Altedo di Malalbergo, coinvolto in un terribile incidente, mercoledì sera poco prima delle 22, in via Ferrarese in quel tratto maledetto, dove nel 2016 morirono tre ragazzi, e teatro troppo spesso di incidenti, anche gravissimi.

Milani era a bordo della sua Panda, diretto verso la periferia, quando, nel tratto della frazione Sant’Anna fra Bologna e Castel Maggiore, dove è presente una doppia curva, per motivi al vaglio della polizia locale, che si è occupata dei rilievi, è stato centrato dalla Bmw condotta da un trentatreenne pakistano che proveniva dalla direzione opposta. Anche quest’ultimo guidatore è rimasto ferito, ma in maniera meno grave, nel violentissimo impatto.

In via Ferrarese, oltre ai sanitari del 118 e agli agenti della polizia locale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per tirare fuori le vittime dai rottami delle due auto. Milani, soccorso dal 118 in condizioni disperate, è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore. Adesso la polizia locale sta cercando di ricostruire le cause che hanno portato le due auto a scontrarsi. Come da prassi, il guidatore della Bmw sarà indagato per omicidio stradale.

Da tempo residenti e commercianti della frazione Sant’Anna chiedono un intervento, dopo aver denunciato più volte la pericolosità di quel tratto di strada e dei comportamenti sregolati di chi la percorre, spesso a velocità troppo elevate. Per questo chi abita e lavora in quel punto di Ferrarese chiede l’installazioni di un autovelox, che costringa i guidatori a rallentare, e più controlli.

Nicoletta Tempera