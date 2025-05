Tragedia nella casa di riposo: "Il manutentore ci assicurò che il servoscale si poteva usare"

"Il tecnico lo aveva lasciato detto anche per iscritto: quel servoscale si può utilizzare. Anche in attesa che arrivasse il pezzo di ricambio". Maurizio Magni, amministratore delegato della casa di riposo Il Pellicano di Bazzano, non ha dubbi. Fino al momento dell’incidente era ancora utilizzabile il servoscale che nel novembre 2023 causò la morte di un’ospite della struttura sanitaria. Per quel decesso l’8 maggio a Bologna si terrà l’udienza preliminare del processo penale.

A giudizio la responsabile della struttura assistenziale del Pellicano, il tecnico manutentore del montascale e l’operatrice sanitaria. "Il tecnico – racconta Magni – era venuto per controllare un malfunzionamento del servoscale e aveva individuato il problema. Si era quindi attivato con la richiesta del pezzo da sostituire. In attesa che arrivasse ha dichiarato per iscritto (per iscritto, lo ribadisco) che il servo scale si poteva utilizzare. A tutti noi è dispiaciuto il grave incidente occorso alla nostra ospite".

Aveva 77 anni l’anziana ospite deceduta nel novembre 2023, inseguito al rovesciamento della carrozzina mentre stava usando il servoscale. Da sei anni era ospite del Pellicano. Tutti le volevano bene. Il marito e le figlie però adesso chiedono giustizia e chiarezza sulle cause che portarono al decesso della propria congiunta che, secondo loro, fu caricata sul servoscale senza le necessarie cautele.

"La nostra ospite – racconta l’amministratore delegato del Pellicano – era accompagnata da un Operatore socio sanitario. Nell’uso del servoscale non ha seguito tutte le procedure? Lo stabilirà il giudice. Noi sappiamo solo che il tecnico ci aveva autorizzato a continuare ad utilizzare quello strumento – conclude –, che il guasto non poteva essere così compromettente per la salute e la sicurezza dei nostri ospiti".

Nicodemo Mele