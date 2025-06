"Tragedia sfiorata nella strada insicura"

Un incidente spettacolare e potenzialmente grave, tra via Viadagola e via Tartarini, ha dato il via alla polemica da parte della minoranza sulla sicurezza stradale. Il consigliere Matteo Di Vincenzo di ‘Per Granarolo’ ha depositato un’interrogazione. "Un furgone, che forse procedeva a velocità elevata, non avrebbe rispettato lo stop su via Tartarini, o non se ne sarebbe accorto, a causa della scarsa visibilità della segnaletica orizzontale ormai consumata e della presenza di vegetazione non curata che ostruisce la visibilità della segnaletica verticale – spiega il consigliere –. Il furgone è stato urtato da un’autovettura che transitava su via Viadagola e si è ribaltato più volte, abbattendo pali e recinzioni private, per poi finire la sua corsa contro un bombolone di gpl al servizio di un complesso residenziale, strappando via tubi e contatori, provocando una copiosa fuga di gas. Solo per puro caso, in quel momento nessun pedone si trovava a transitare nell’area dell’incidente: se qualcuno fosse stato lì, si sarebbe potuta consumare una tragedia".

"Avevo già formalmente richiesto la realizzazione di una pista ciclabile o, almeno, di un marciapiede lungo via Tartarini, da via Viadagola fino a Borgo Sant’Andrea – prosegue Di Vincenzo –. L’intersezione è sprovvista di attraversamenti pedonali e servirebbe installare semafori pedonali nei punti più critici della viabilità comunale, in particolare agli incroci via San Donato/via Tartarini e via Viadagola/via Tartarini".

Nell’interrogazione il gruppo ‘Per Granarolo’ chiede alla giunta "se l’amministrazione sia a conoscenza dei fatti e se intenda avviare una valutazione tecnica sull’attuale stato di sicurezza della viabilità in via Tartarini, se verranno avviati interventi strutturali e urgenti per mettere in sicurezza l’intersezione teatro di questo grave incidente, se è prevista l’installazione di semafori pedonali nelle zone considerate critiche sul territorio, se verranno aumentati i controlli sulla velocità e adottate misure di dissuasione efficaci, quali dossi rallentatori, segnaletica luminosa, autovelox, se le telecamere presenti hanno effettivamente ripreso l’incidente e se i filmati sono stati utilizzati per la ricostruzione della dinamica del sinistro".

Il primo cittadino di Granarolo, Alessandro Ricci, interpellato in merito dal ’Carlino’, annuncia che risponderà direttamente al consigliere Di Vincenzo entro fine mese seguendo l’iter di prassi.

Zoe Pederzini