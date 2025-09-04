Tragico incidente in via Emilia Levante, muore a 56 anni travolto da una moto

Bologna, 4 settembre 2025 - Incidente mortale, ieri sera, in via Emilia Levante dove un uomo di 56 anni, Mohammed Faruk, ha perso la vita in uno schianto che non gli ha lasciato scampo.

Intorno alle 20.20, al calar del sole, all'incrocio con via Nicolò Pasquali Alidosi, un motociclo ha investito un pedone: l'uomo, cittadino del Bangladesh ma residente a Bologna, è stato sbalzato in aria.

Vani tutti i tentativi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con tre ambulanze e un'automedica. La vittima è stata trasportata all'ospedale Maggiore, ma non ce l'ha fatta ed è spirata intorno alle 22.

Anche il conducente della moto è stato trasportato in codice di media gravità al Maggiore, così come il passeggero che viaggiava con lui. Entrambi sono rimasti feriti lievemente. Sul sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento.