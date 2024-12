Tragico incidente sull'A14: muore Lorena Biavati, quattro feriti

Violento scontro tra tre mezzi sull’A14: muore una donna di 72 anni, Lorena Biavati. Quattro i feriti, tra cui il marito della vittima, un 83enne, che era in auto assieme a lei. Entrambi residenti ad Argelato.

È questo il bilancio di un tragico incidente stradale che è avvenuto in provincia di Macerata ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30, in autostrada, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e di Civitanova, in direzione sud. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio, tre mezzi che viaggiavano verso Civitanova si sono scontrati: una Fiat Panda, il monovolume Fiat Qubo e un Fiat Scudo.

L’impatto, un tamponamento la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, è stato violentissimo. A bordo della Panda viaggiava la coppia, moglie e marito, lei di 72 anni lui di 83. In zona avevano dei parenti, che sono subito arrivati sul posto. Sia l’uomo, che secondo le prime ricostruzioni era alla guida del veicolo, sia la donna sono stati sbalzati fuori dall’auto a causa dell’impatto.

La moglie, purtroppo, ha perso la vita poco dopo lo scontro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, arrivati da Civitanova, Recanati e Osimo, e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. Nonostante i tentativi di rianimarla, per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Invano i soccorritori le hanno praticato sul posto il massaggio cardiaco. Quattro i feriti, tra cui appunto il marito della donna, che sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. L’occupante di uno dei mezzi coinvolti è stato operato d’urgenza, era grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro è rimasto ferito in maniera lieve, ma era sotto choc ed è stato comunque accompagnato in ospedale.

Sul posto per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale. Il traffico in autostrada ha subito rallentamenti. Circa cinque i chilometri di coda da nord che si sono formati in direzione di Civitanova, mentre erano in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel tragico incidente.