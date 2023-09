Tragico schianto in A13. Tamponamento choc. Muore tra le lamiere il passeggero di 47 anni

Incidente mortale, ieri mattina attorno alle 9.30, sull’autostrada A13 chilometro 2 in direzione sud, all’altezza del quartiere Navile.

Per motivi ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto, un veicolo ha tamponato quello che lo precedeva nella prima corsia di marcia; l’uomo al volante però dopo lo schianto ha perso completamente il controllo del proprio mezzo e ha sbandato fino a volare fuori strada, finendo nel fossato ai margini della carreggiata. Una carambola che ha tragicamente portato alla morte del passeggero, un uomo di 47 anni. La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto, che nel rocambolesco incidente è andata quasi completamente distrutta, e si sono rivelati inutili i tentativi pur tempestivi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, accorsi per salvarla. I soccorritori sono intervenuti sul posto dell’incidente con due ambulanze e un velivolo dell’elisoccorso. Tutto purtroppo è stato vano. L’uomo è morto sul colpo. L’esatta dinamica dello schianto resta però ancora poco chiara, perciò gli agenti della Polstrada sono al lavoro per riuscire a comprendere con precisione cosa sia accaduto, anche grazie alle ricostruzioni delle altre persone coinvolte nel sinistro.

Sono rimasti infatti del tutto illesi sia l’autista del veicolo carambolato, un trentaquattrenne, che ha riportato soltanto qualche graffio, sia i due occupanti dell’auto tamponata, un uomo di 65 anni e una donna di 56. Tutti quanti sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118 e non hanno avuto bisogno di essere trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Il quarantasettenne, le cui iniziali sono D. I., a quanto si apprende era residente fuori regione.

Un altro incidente poi si è verificato circa due ore dopo, questa volta nell’autostrada A14, al chilometro 49 in direzione nord. Qui, attorno alle 11, un tamponamento a catena ha visto coinvolte ben sette automobili, ma a quanto risulta nessuno sarebbe rimasto ferito, se si esclude qualche lieve escoriazione. Sul posto sono intervenuti anche in questo caso i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario, così come gli agenti della Polizia stradale, il personale di Autostrade e i sanitari del 118. L’intervento è durato circa un’ora e mezza, con conseguenti rallentamenti al traffico.

L’autostrada A13 di recente è stata interessata anche da un altro incidente ’rocambolesco’: quello che una decina di giorni fa ha visto un furgoncino con rimorchio ribaltarsi all’altezza di San Marino di Bentivoglio. Il bilancio fu di sei feriti, con una donna in gravi condizioni. Erano circa le 3 di notte dell’8 settembre. Il minivan Renault Trafic con targa romena perse il controllo al punto da finire a sbattere contro il guard-rail, venendo poi sbalzato per diversi metri. Attaccato al mezzo c’era un’auto familiare, trainata a rimorchio, che probabilmente contribuì a sbilanciare il furgoncino, che rimase bloccato su un fianco al centro alla carreggiata.

