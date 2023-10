Tragitti scelti e i costi dell’evento

La corsa propone tre percorsi che partono tutti da via Rizzoli: quello ‘mini’ di 3,5 chilometri, che arriva in via Zamboni e torna indietro, quello ‘medio’ di 6, che si estende fino a Santo Stefano, e quello ‘maxi’, per esperti, di 10, che allarga la traiettoria fino alle vie Barberia, del Pratello, Azzo Gardino. Ci sono sei modalità di partecipazione, che è garantita tramite l’iscrizione. Il costo è di 7 euro per bambini e cani, mentre 18 è il prezzo per gli adulti